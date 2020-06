Amaurys Perez/ 194 centimetri di fisico ma ecco cosa gli fa paura

Pubblicità

Amaurys Perez è un grande papà, in tutti i sensi. L’ex campione ha deciso di donare il sangue in questi ultimi giorni e dare così il suo contributo alla Croce Rossa Italiana. “1.94 cm, 109 kg e ti c***i addosso per un piccolo prelievo. Che figura di mer*a”, scrive su Instagram. A quanto pare c’è qualcosa che riesce a mettere ko Perez: aghi e siringhe. Clicca qui per guardare la foto di Amaurys Perez. Un’immagine del tutto diversa rispetto a quella precedente, in cui lo troviamo invece a dormire con la sua piccolina, Daisy. Uno scatto tenero che sottolinea ancora una volta come Amaurys sia felice di essere padre e riesca a trarre emozioni intense anche da un pisolino con la sua bambina. “Che c’è da dire. Le immagini parlano da sole. Amore allo stato puro”, commenta una fan. La dolcezza e Perez vanno quindi di pari passo e non solo per quel Tiramisù preparato pochi giorni prima con tanto di balletto e canzoncina. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Amaurys Perez sarà uno dei Capitani di Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5. Guiderà la squadra dei Belli contro quella dei Brutti e farà ridere i telespettatori. Non è una novità: il pallanuotista ha partecipato a diversi show negli ultimi anni e ha sempre centrato il bersaglio.

Amaurys Perez, l’appello del pallanuotista

Amaurys Perez richiede a gran voce che le piscine possano riaprire nei prossimi giorni. Il pallanuotista è uno degli sportivi che ha messo volto e faccia per sostenere la piscina comunale Salvatore Giudice di Lamezia. Intanto Amaurys ha festeggiato pochi mesi fa un nuovo traguardo: ha spento 44 candeline. In tempi ‘normali’ avrebbe festeggiato con la famiglia al completo, ma l’emergenza Coronavirus lo ha spinto a rivedere i piani. “Sarò con mia moglie e i miei figli, le persone più importanti della mia vita”, ha detto in quell’occasione a Latina Oggi. Per Perez si tratta di un periodo particolare, soprattutto dopo aver ricevuto l’offerta di fare l’uomo immagine di un progetto ambizioso, la squadra Anzio Waterpolis. “Essere l’immagine di un progetto così ambizioso non è poco“, ha dichiarato, “Ho fatto tanti programmi tv, ma quando si tratta di sport, ovviamente di tutto quello che riguarda la piscina, mi prende al cuore. Quando mi hanno avvisato che sarei stato l’uomo immagine di questo progetto, per poco non svenivo dalla felicità“. Secondo l’ex campione, la prima delle difficoltà da affrontare sarà di entrare in acqua senza avere un’adeguata concentrazione. “La pallanuoto per me è una malattia“, ha aggiunto, “la mia grande paura sarà quando arriverà il giorno nel quale il fisico non mi reggerà più. Per il momento vado avanti come un treno e non guardo all’età”.

Foto, paura per i prelievi





