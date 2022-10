Amaurys Perez, balletto hot per compleanno Sofia De Donà/ Esplode la polemica…

Amaurys Perez e il gesto hot davanti Sofia Giaele De Donà, esplode la protesta sui social

Nella casa del Grande Fratello Vip si festeggia il compleanno di Sofia Giaele De Donà. La ragazza è stata circondata dai vipponi della casa ma un gesto ha sorpreso in negativo il popolo del web. Nel video si vede Amaurys Perez muovere il bacino davanti Sofia mentre la ragazza gli infila nelle mutande delle banconote. In sottofondo si sente la voce di Elenoire Ferruzzi che dice: “Dagli cento”. Il gesto non è piaciuto però agli utenti social e sono piovuti commenti poco carini nei confronti di Amauryz Perez ma anche di Sofia. Un utente facendo riferimento all’incontro con la moglie Angela in cui Amaurys appariva in lacrime ha scritto: “Ma non aveva detto che alle feste non avrebbe più avuto l’allegria cubana…Come al solito quelli che si professano per la famiglia sono i peggio porci”. C’è chi invece ha evidenziato la volgarità del gesto di Amaurys: “Amaurys sempre lo stesso gesto! Direi anche meno! Che schifo, hanno un linguaggio volgare e gesti ancora più volgari tutti, uomini e donne!”.

Alcuni invece hanno fatto riferimento all’incoerenza di Amaurys che avrebbe accusato Cristina Quaranta di averci provato con lui: “Ma come Amauris.. hai dato le colpe a Cristina.. ma questa non è Cristina. Allora sei tu il problema”. Insomma, il web non perdona e stavolta tutti sono concordi nel ritenere che Amaurys si sarebbe potuto risparmiare quel gesto.

Amaurys Perez è scoppiato in lacrime nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha ricevuto la sorpresa inaspettata della moglie Angela Rende che lo ha invitato a mostrarsi forte e determinato. Amaurys ha confidato: “Ho detto da subito che volevo sposarla, ma lei aveva suo padre che ha fatto il calabrese. Pensavano che fosse un’avventura, invece siamo già da diciott’anni assieme e abbiamo tre figli”.

Le parole della moglie servono per fare una scossa ad Amaurys: “Hai un mondo meraviglioso da raccontare, devi lasciarti andare. Ti amo da morire. Nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime. Avevi dodici anni quando hai lasciato i tuoi genitori per inseguire un sogno e hai vissuto da solo da quando avevi dodici anni. Hai cambiato paese e non sapevi quando avresti rivisto la tua mamma. Guardami un attimo perché tu non ti stai raccontando. Dai agli altri la possibilità di conoscerti. I tuoi figli sono super orgogliosi di te, tutti. Hai un esercito fuori che apprezza la tua eleganza. Tira fuori il carattere che hai perché sei forte”.

