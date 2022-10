GF Vip, Amaurys Perez “invisibile” al gioco/ Web lo massacra: “Non si espone mai…”

Grande Fratello Vip 2022, Amaurys Perez ancora assente dalle dinamiche di gioco

In queste prime settimane di Grande Fratello Vip 2022 buona parte delle dinamiche di gioco si sono ormai già delineate. Numerosi concorrenti hanno preso una posizione sui vari argomenti, hanno intrecciato rapporti di amicizia o di interesse o, comunque, hanno fatto parlare di sé anche durante le dirette. Chi al momento sembra non aver ancora carburato è Amaurys Perez: il pallanuotista non sembra ancora essersi perfettamente integrato nel contesto di gioco che il programma impone, finendo spesso trascurato o rimanendo invisibile in puntata.

Spesso attivo nelle situazioni di vita quotidiana, come gli allenamenti intensivi che dirige per tenere in forma i suoi coinquilini, nel vivo del gioco Amaurys non è ancora effettivamente entrato. In puntata le dinamiche non l’hanno ancora visto coinvolto e, alla base di questo suo silenzio, potrebbe esserci il malessere per il distacco dalla famiglia. In puntata ha confessato di sentire la mancanza della moglie e dei figli, lamentando di non aver ancora ricevuto una sorpresa, com’è invece capitato ad Antonino Spinalbese che ha ricevuto una foto della figlia.

L’assenza di Amaurys Perez dalle dinamiche di gioco non è passata inosservata. Su Twitter molti utenti hanno fatto ironia sulla quasi estraneità del pallanuotista da quanto accade al Grande Fratello Vip 2022, quasi come se fosse assente dalla Casa e dal gioco. “Ma la vera domanda è… Amaurys Pèrez tutto il giorno dove sta?? dove si nasconde?? non lo vedo mai in nessuna stanza, in nessuna inquadratura cosa fa tutto il giorno?? vive nascosto in confessionale o in bagno?? HO BISOGNO DI SAPERLO” scrive ironicamente un telespettatore.

Ma sono in molti ad aver notato questo fatto, come dimostra un altro simile commento: “Amaurys Pérez è il vero grande assente di questa edizione. Non c’è mai, letteralmente. Fateci caso. Ma dove si nasconde? Cosa farà tutto il giorno? Starà per caso competendo con Orietta Berti a chi ottiene il cachet con il minore sforzo possibile?“. E ancora: “Ma Amaurys Perez di preciso cos’è lì a fare?? È invisibile….non parla mai, non si espone mai….boh…. È lì x il fisico bestiale??“. Forse la timidezza e il suo essere introverso non gli hanno ancora permesso di sbocciare: scopriremo nelle prossime settimane se il celebre pallanuotista uscirà fuori in tutto il suo carattere.

