Amaurys Perez “graziato” dalla produzione per la bestemmia/ Il web si divide e…

Amaurys Perez non viene squalificato e monta la protesta sul web

Nei giorni scorsi, Amaurys Perez si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere gli utenti in rete. Mentre era nella casa del grande Fratello Vip, il concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia. Il regolamento del reality parla chiaro. In caso di bestemmia infatti il concorrente dovrebbe essere espulso. Nelle scorse edizioni, alcuni concorrenti sono stati espulsi proprio per imprecazioni e bestemmie. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip in molti si aspettavano che Signorini potesse affrontare l’argomento con Amaurys.

Nonostante i dubbi, nessun provvedimento è stato preso contro Amaurys anche se il web si è diviso. Un utente ha spiegato di aver rallentato il video incriminato e di non aver sentito pronunciare nessuna bestemmia: “Ho rallentato il video di Amaurys Perez, io non sento bestemmia. Sento “po*co, gli ho detto”. Il “gli” non suona perfetto probabilmente per via del suo accento”. Un altro spettatore invece ha sottolineato la differenza di trattamento ricevuta da Amaurys rispetto ai concorrenti delle passate edizioni: “Con tutto l’affetto e il rispetto per Amaurys, però nelle edizioni passate ci sono stati concorrenti che sono stati squalificati per una bestemmia, per molto meno o che non si capiva che era una bestemmia, come al solito due pesi due misure”.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Amaurys Perez ha ricevuto la sorpresa della moglie Angela. Amaurys è scoppiato in lacrime quando l’ha vista ha raccontato: “Ho detto da subito che volevo sposarla, ma lei aveva suo padre che ha fatto il calabrese. Pensavano che fosse un’avventura, invece siamo già da diciott’anni assieme e abbiamo tre figli”. La moglie fa una richiesta particolare ad Amaurys. La donna chiede all’uomo di divertirsi e di non farsi vedere giù di tono per i figli: “Non farti più vedere piangere dai tuoi figli, si dispiacciono. Divertiti”.

Angela cerca di dare una scossa ad Amaurys e lo intima di esprimersi di più: “Ti amo da morire. Nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime. Avevi dodici anni quando hai lasciato i tuoi genitori per inseguire un sogno e hai vissuto da solo da quando avevi dodici anni. Hai cambiato paese e non sapevi quando avresti rivisto la tua mamma. Guardami un attimo perché tu non ti stai raccontando. Dai agli altri la possibilità di conoscerti. I tuoi figli sono super orgogliosi di te, tutti. Hai un esercito fuori che apprezza la tua eleganza. Tira fuori il carattere che hai perché sei forte”.











