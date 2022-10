Amaurys Perez ha bestemmiato al GF Vip? Scoppia il caso/ Spunta il video che…

Amaurys Perez a rischio squalifica? Scoppia il caso bestemmia al GF Vip

Amaurys Perez a rischio squalifica. Sul Grande Fratello Vip si è abbattuta una nuova tegola. A poche settimane di distanza dal caso Marco Bellavia e dal ritiro di Sara Manfuso, nelle scorse ore è spuntato sul web un video che sta facendo parecchio discutere. Protagonista dell’episodio è Amaurys Perez. Il concorrente si trovava in giardino a conversare con Patrizia Rossetti quando ad un certo punto ha esclamato qualcosa di indefinito. Sembra però che ad Amaurys sia sfuggita una bestemmia. Infatti il concorrente avrebbe invocato una divinità dei cristiani associandola ad un suino: “Mia suocera dolcissima, mio suocero… p***o Dio. Mi sono detto ‘che succederà qua?‘”. La produzione dovrà ora verificare se si tratta davvero di un’imprecazione blasfema e nel caso in cui lo fosse dovranno essere presi dei provvedimenti.

Nelle scorse edizioni infatti i concorrenti che si lasciavano andare a espressioni blasfeme venivano squalificati. Anche in questo caso la soluzione potrebbe essere la squalifica considerando che il regolamento di quest’anno non è stato modificato. Gli utenti sui social non hanno dubbi e pensano che Amaurys abbia davvero bestemmiato: “Oddio uscite il video della bestemmia, si è sentita chiaramente”. “Ma Ama ha bestemmiato, ho sentito un bel DP mentre parlava dei suoceri”. “La squalifica è sicura, perché si è sentito bene un Dio…”. “Mi aspettavo la bestemmia dal veronese e invece è arrivata dal cubano”. “Continua il ricambio dei concorrenti, ne stanno uscendo uno al giorno ormai”, sono alcuni dei commenti social.

Amaurys Perez nutre seri dubbi sul triangolo amoroso che si sta formando nella casa del Grande Fratello Vip e che riguarda Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. In queste settimane, Antonella si è avvicinata molto a Edoardo e lei stessa aveva confidato alla Manfuso di non essere indifferente alle sue attenzioni. Dall’altra parte però Alberto De Pisis ha confidato di essersi preso una sbandata per Edoardo Donnamaria. Durante la serata di ieri, Edoardo si è avvicinato ad Alberto, che si era momentaneamente isolato, e gli ha dato un bacio sulla guancia. De Pisis è rimasto basito.

Il comportamento ambiguo di Edoardo Donnamaria ha insospettito alcuni inquilini che hanno voluto mettere in guardia Alberto De Pisis. Tra questi Antonino Spinalbese che gli ha detto: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa, fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace”. Alberto De Pisis ha ammesso l’interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria ma su questa storia è intervenuto anche Amaurys Perez. L’uomo ha gelato Alberto dicendogli: “Io vedo un 70% di palo, ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Non penso di sbagliarmi”. Alberto De Pisis riceverà un due di picche?











