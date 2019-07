Amazon, incendio Torrazza/ Prime Day, carrello robotico a fuoco: evacuato lo stabile

Allarme incendio scattato stamane presso lo stabilimento Amazon di Torrazza, in provincia di Torino (Piemonte). Attorno alle ore 9:30 di stamane, come riferito da numerosi siti, a cominciare da nuovaperiferia.it, sono iniziate a suonare le sirene nell’azienda del noto sito di e-commerce, e lo stabilimento è stato prontamente evacuato come da prassi. Nel contempo è stato allertato il servizio dei vigili del fuoco, giunti pochi minuti dopo sul posto assieme ad una pattuglia dei carabinieri. L’incendio, in base a quanto emerso, è divampato dal terzo piano dell’edificio, dopo che un carrello robotizzato ha preso fuoco assieme a del materiale. Nessun dipendente è rimasto ferito ne coinvolto in qualche modo, e subito è scattato il sistema antincendio con gli sprinkler, “gli spruzzatori” installati sul soffitto, che hanno iniziato a bagnare la zona incriminata.

INCENDIO AD AMAZON A TORRAZZA

Nel contempo sono scattati anche i sensori per il rilevamento del fumo, visto che il piccolo rogo, nonostante sia stato contenuto nel giro di pochi minuti, ha causato una nube che si è poi propagata in gran parte del terzo piano dello stabilimento: si è preferito quindi evacuare per precauzione lo stesso edificio (circa 400 lavoratori). L’emergenza è durata meno di mezz’ora visto che attorno alle ore 10:00 i dipendenti di Amazon sono potuti tornare ai loro posti. Successivamente la stessa azienda americana ha diffuso un breve comunicato per spiegare quanto accaduto: “Nelle prime ore della mattinata si è verificato un incendio di scarsa entità, prontamente estinto, all’interno del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte. Tutti i dipendenti sono stati evacuati rapidamente e stanno bene. Nessuno è rimasto ferito. Insieme alle autorità competenti stiamo effettuando degli accertamenti per capire le origini dell’evento. Uno scaffale con del materiale ha preso fuoco. Il sistema antincendio automatico si è attivato e attraverso gli sprinkler (sistema automatico di estinzione a pioggia) l’incendio è stato tenuto sotto controllo fino all’arrivo dei vigili del fuoco”.

