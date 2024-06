Amazon Made in Italy Days: boom di vendite all’estero/ “Germania, USA e UK i principali acquirenti”

Si sono chiusi pochi giorni fa – esattamente il 2 giugno 2024, dopo un’intera settimana iniziata il 27 maggio – i Made in Italy Days promossi da Amazon: un’occasione ricchissima di offerte per tutti i clienti del più famoso e-commerce sulla piazza, ma anche un’opportunità unica per le Piccole e medie imprese del nostro territorio che hanno scelto di affidare la vendita dei loro prodotti al colosso americano. Durante la settimana di offerte – infatti – oltre che sullo shop italiano di Amazon, anche i clienti di Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna hanno goduto di oltre 50mila oggetti (certificati) Made in Italy scontati con un vero e proprio boom di vendite dall’estero rispetto alle due edizioni dei ‘Days’ che si sono tenute gli scorsi anni.

Già dal 2015, d’altronde, il colosso dell’e-commerce ha fatto della promozione delle nostre eccellenze imprenditoriali una vera e propria missione, dedicato ai prodotti Made in Italy un’apposita vetrina disponibile – oggi – in esattamente 11 paesi nel mondo, che includono (oltre a quelli già elencati prima per la offerte ‘Days’) anche Polonia, Svezia e Paesi Bassi: complessivamente la vetrina Amazon vanta la bellezza di oltre 2 milioni di prodotti, venduti approssimativamente da 5.500 aziende diverse.

Dal 2019, invece, Amazon ha avviato una collaborazione con le Azienzie ICE che inizialmente prevedeva solo (si fa per dire!) un piano di promozione e sviluppo delle PMI italiane che vendono all’estero; mentre a partire da tre anni fa sono stati anche introdotti i Made in Italy Days, che nel 2024 sono nati all’insegna dell’obbiettivo – dichiarato in conferenza stampa in quel di Roma lo scorso 18 aprile – di aiutare le nostre imprese a raggiungere vendite complessive estere per almeno 4 miliardi entro il 2025.

Amazon Made in Italy Days: boom di vendite in Lombardia, Campania, Emilia, Toscana e Veneto

Tornando al 2024 e alla terza edizione dei Made in Italy Days di Amazon, non ci è dato sapere il volume complessivo delle vendite registrate nella settimana di offerte, ma è certo – ed è un dato sicuramente significativo – che i prodotti inclusi erano quasi il doppio rispetto a quelli del 2023; così come si sa che degli acquisti il 50% è stato fatto dall’estero. Ad aver trainato gli acquisti sono state soprattutto Germania, Stati Uniti e Regno Unito, mentre le regioni in cui si sono registrate più vendite durante Made in Italy Days – fanno sapere da Amazon con un comunicato stampa – sono state Lombardia, Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Ma non solo, perché tra tutti gli 8 paesi inclusi nelle promozioni l’interesse dei clienti si è concentrato soprattutto attorno ai comparti Food – vera e propria eccellenza italiana invidiata in tutto il mondo e prima in tutte le classifiche stilate da Amazon -, Cura della persona ed Arredamento, con gli Stati Uniti particolarmente interessati anche agli Accessori Made in Italy e la Germania che ha fatto incetta di prodotti per la Cucina e la Casa.

Giulio Lampugnani: “Entro il 2025 le vendite di Made in Italy da Amazon raggiungeranno 4 miliardi”

“I Made in Italy Days“, commenta Giulio Lampugnani (Direttore Servizi Logistica e Avvio alla vendita Marketplace di Amazon Europa), “si confermano una iniziativa molto importante per supportare l’export delle aziende italiane“, con un successo che non fa altro che stimolare ancora di più – e “con costanza” – l’obiettivo “di aiutare le aziende italiane che hanno scelto di utilizzare il nostro negozio online a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025“. Ovvio un riferimento alla già citata vetrina Made in Italy, ma anche al “programma di formazione gratuito Accelera con Amazon“: entrambi “pensati per rispondere alle esigenze di internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese del nostro Paese, che svolgiamo il nostro ruolo di alleati del tessuto imprenditoriale italiano“.

