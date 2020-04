Amber Heard/ L’attrice rischia 3 anni di carcere per diffamazione verso Johnny Depp

Continua la lunga querelle a distanza fra Amber Heard e Johnny Depp. I due divi di Hollywood sono stati sposati per qualche anno, poi la loro storia d’amore è finita in malo modo, con lei che ha accusato più volte l’attore de I Pirati dei Caraibi di essere un violento. Johnny ha sempre rimandato al mittente queste gravissime accuse, citando la sua ex moglie per diffamazione. Ed ora l’attrice protagonista di Acquaman rischia fino a tre anni di reclusione dietro le sbarre, qualora venisse dimostrato che la stessa avesse mentito, descrivendo appunto l’ex marito come un uomo violento, e responsabile di abusi domestici. Stando a quanto specificato da IBTimes, qualora Amber perdesse la sua causa, a quel punto dovrebbe affrontare un processo per falsificazione delle prove, e secondo il codice penale della California, sezione 141, 132 e 134, “è illegale creare, manipolare, nascondere e falsificare prove volte a far incriminare qualcuno di un crimine”.

AMBER HEARD: LA CREDIBILITA’ A PICCO…

Secondo la legge vigente nello stato di Los Angeles, non conta tanto l’aver falsificato le prove, quanto l’uso che di queste se ne è fatto. Ciò che conta, quindi, è che Amber Heard abbia utilizzato queste presunte falsificazioni per far accusare Johnny Depp di crimini che lo stesso attore non avrebbe mai commesso. Di conseguenza la popolarità della Heard sta calando sempre più, anche perchè il suo ex assistente personale l’ha accusata di bullismo, mentre la sua stilista e amica avrebbe sbugiardato l’attrice, smentendo la vicenda dell’occhio nero causato da Depp prima di un’apparizione in tv del dicembre del 2015. Inoltre, nelle ultime settimane erano comparsi online dei file audio in cui la stessa Amber confessava di aver picchiato proprio Johnny Depp, sbattendogli anche la porta in faccia. “Vediamo in quanti ti crederanno – le parole dell’attrice udite nei file – va, dì loro ‘Io, Johnny Depp, un uomo, sono vittima di violenza’. Vediamo in quanti saranno dalla tua parte”.



