Amber Heard, rapporto a tre con Elon Musk e Cara Delevingne?/ Johnny Depp accusa…

Il divorzio milionario tra Johnny Depp e Amber Heard continua a riempire le prime pagine dei magazine internazionali con nuovi dettagli che potrebbero cambiare le decisioni dei giudici. Ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda è il Daily Mail che riporta in esclusiva la notizia di un presunto rapporto a tre tra Amber Heard, Cara Delevigne e Elon Musk. Una relazione che sarebbe stata consumata durante il periodo in cui la Heard accusò Jhonny Depp di violenza domestica. Accusa che il divo di Hollywood ha sempre respinto. Il milionario Elon Musk, tuttavia, ha spiegato di aver intrecciato un rapporto con Amber Heard sopo dopo il suo addio a Johnny Depp. Quest’ultimo, tuttavia, stando a quello che fa sapere il Daily Mail, non avrebbe mai creduto a tale versione e sarebbe convinto che gli incontri sarebbero avvenuti durante il loro matrimonio.

DIVORZIO JHONNY DEPP E AMBER HEARD: ELON MUSK RESPINGE LE ACCUSE

Come fa sapere il Daily Mail, a confermare l’esistenza di un rapporto tra Amber Heard, Cara Delevigne e Elon Musk sarebbe stato l’ex marito di un’amica di Amber. Elon Musk, tuttavia, ha smentito di aver avuto una relazione con la Heard mentre era sposata ancora con Johnny Depp. “Cara e io siamo amici, ma non siamo mai stati intimi. […] E voglio chiarire ancora una volta che io e Amber abbiamo cominciato a frequentarci un mese dopo la sua richiesta di divorzio da Johnny Depp. Non penso di essere mai stato nei paraggi di Amber durante il loro matrimonio“, ha dichiarato il milionario Elon Musk a Page Six. L’uomo, inoltre, ha aggiunto di augurarsi che Johnny Depp e Amber Heard decidano di mettere fine alla guerra.



