Amber Heard, ex moglie Johnny Depp/ Continuano i guai per quell’incidente del 2015

Amber Heard si è trasformata da vittima in carnefice, almeno agli occhi dei fan. In questi ultimi giorni infatti sono emerse delle registrazioni, come riferisce il Daily Mail, che sembrano gettare un’ombra sulle dichiarazioni fatte dall’attrice contro l’ex marito Johnny Depp. Soprattutto per quanto riguarda quella famosa lite avvenuta cinque anni fa, in cui Depp ha rischiato di perdere il dito. Un’altra delle prove fasulle che si va a sommare ai tanti dubbi che i giudici stanno avendo nei confronti delle dichiarazioni della Heard, riguardo gli abusi fisici e verbali che avrebbe subito dall’ex marito. E ora i fan si sono ribellati, tanto da chiedere che l’attrice venga esclusa da Aquaman 2. Soprattutto da quando la stilista Samantha McMillen ha smentito la versione della Heard: quando l’attrice è stata invitata come ospite al The Late Late Show, non mostrava alcun livido evidente nè sul corpo nè sul viso. Messa alle strette, la Heard avrebbe persino assoldato un investigatore privato per trovare delle prove utili per incastrare Depp. Anche se Paul Barresi non è riuscito a trovare nulla, come ha rivelato al Daily Mail. “Lei era emotivamente esaurita, malconcia e tormentata, era una relazione volatile”, ha detto, aggiungendo anche di aver parlato con più di 100 persone sia in Europa che in America e di non aver ricevuto nessuna lamentela nei confronti del divo di Hollywood. “Nessuno ha parlato male di lui”, ha sottolineato, “è come un angelo. Ho intervistato dozzine di persone che lo conoscono da 30 anni e nessuno ha detto una cosa cattiva su di lui. Hanno parlato solo della sua generosità e del suo grande cuore”.

Amber Heard, ex moglie Johnny Depp: il problema legato ai social

Il caos che ha colpito in questi giorni Amber Heard ha spinto l’attrice a prendere alcune dovute distanze dagli ammiratori. Soprattutto da quelli più inviperiti, che hanno approfittato del suo account social per lanciarsi in diversi insulti nei suoi confronti. Così Amber si è ritrovata costretta a limitare i commenti su Instagram, permettendo solo a pochi eletti di poter esprimere il loro pensiero. Scopriamo intanto dalle foto pubblicate in questi giorni, che l’artista non se la sta passando poi tanto male in quarantena. La vediamo infatti seduta su un tronco d’albero, in spiaggia, mentre il suo fedele compagno di disavventura, un cagnolone, le lecca l’orecchio. Clicca qui per guardare la foto di Amber Heard. Senza dimenticare il giardinaggio, i piatti cucinati con maestria e molte altre attività che tengono impegnata l’attrice in questo periodo. Tutto questo però non cancella quanto emerso in uno degli audio pubblicati da The News, registrati in occasione della terapia di coppia di Amber e l’ex marito Johnny Depp. “Poi mi sono alzato”, ha detto l’attore durante la seduta, “non so nemmeno quello che ho detto. Potrei aver detto ‘che ca**o’, qualsiasi cosa. Ero stato appena colpito in testa fal fo**uto spigolo della porta. Quindi mi sono alzatoo e tu mi hai colpito di nuovo”. La Heard a quel punto ha ammesso tutto, ma di aver reagito d’istinto e senza una reale intenzione di fargli del male.

Foto, il compagno di quarantena

