Ambigua ossessione, Rai 2/ Un classico thriller estivo in prima serata

Ambigua ossessione va in onda su Rai 2 oggi, 14 agosto 2021, a partire dalle ore 21,05. Si tratta del classico thriller tipico della rete, piuttosto noir e di buona suspense emotiva. Protagonista assoluta della pellicola l’attrice Lauralee Bell, americana e cresciuta nelle soap opera, da ricordare per diverse pellicole tradotte anche in Italia come la celebre “soap” ‘Febbre d’amore (The Young and the Restless), ‘Walker, Texas ranger’, al fianco di Chuck Norris, ‘CSI Miami’ e altri momenti di cinema su grande schermo che hanno circolato solamente negli ambienti del cinema americano.

Assieme a Lauralee Bell l’attrice, in un cast ricco di protagoniste femminili, Heather Hopkins, anch’essa famosa nel giro delle serie TV come ‘True Blood’, saga dedicata ai vampiri celati nella vita di tutti i giorni, ‘Criminal Minds’, ‘Scatti di follia’, un film simile al nostro per le tematiche noir thriller, ‘Animal Kingdom’ ancora una volta una serie Tv di successo anche alle nostre latitudini.

Ambigua ossessione, la trama del film

E ora soffermiamoci sulla trama di Ambigua ossessione. Carol è una donna appagata, che, dopo la fine della sua relazione con il padre di sua figlia Lacey, si ritrova sola proprio perché la ragazza parte per il college in un’altra città. Il senso di solitudine della donna ora si amplifica in questa grande casa nella quale non ha più la compagnia della figlia che le possa riempire i momenti di vuoto, decide così di affittare la stanza di Lacey a Nikki, una ragazza alla ricerca di una stanza e non di una casa, una studentessa come tante. Le cose iniziano bene e tra Carol e Nikki i primi rapporti sono ottimi, quasi una perfetta sostituta della figlia ora lontana da casa, ma nel tempo le cose cambiano e quando la donna ne scoprirà i motivi la tensione crescerà di fotogramma in fotogramma. Per quale motivo? Nikki è sì un’ottima studentessa ma era la peggior nemica della figlia Lacey, motivo per il quale, e non possiamo anticiparvi nulla, la ragazza che ha affittato la stanza della figlia di Carol darà il via alla sua personale vendetta nei confronti di quella famiglia. Non sarà affatto dolce come sembrava e l’incubo per la donna sarà condividere lo stesso tetto con una persona ora sempre più ambigua e tormentata nell’animo. Solamente nel finale la matassa si dipanerà, ma non prima di avere portato al massimo dell’ossessione una relazione difficile e pericolosa.

