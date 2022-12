Ambra Angiolini batte i talenti di X factor 2022/ T’appartengo svetta su iTunes!

X factor 2022, Ambra Angiolini primeggia nella classifica iTunes

Sono ore all’insegna del successo per Ambra Angiolini, che, reduce dalla finale di X factor 2022, dove é diventata protagonista di una performance iconica, scala ora i vertici della classifica iTunes Italia, e non solo. Complice l’esibizione eseguita sulle note della storica hit datata 1994, T’appartengo, sul palco del Forum d’Assago, alla finale di X factor 2022, nella Italy iTunes Top Song chart, inoltre, scalza di diverse posizioni tra gli altri competitor artisti anche i talenti uscenti del talent appena concluso e che l’ha vista protagonista nel duplice ruolo di giudice e coach di canto.

Ambra Angiolini batte Fedez e …

In data odierna, 11 dicembre 2022, la Top Songs chart di iTunes Italia vede in pole position i Maneskin con THE LONELIEST, alla #2 invece proprio Ambra Angiolini con T’appartengo, che così torna a fare concorrenza, dal lontano 1994. Alla #3 habemus Annalisa con Bellissima. Quinto posto per Boomdabash & Eiffel 65 con Heaven. Sesto, l’altro giudice di X factor 2022, Fedez con CRISI DI STATO. Settima Elodie con Ok. Respira. Ottava, é invece la concorrente uscente di X factor 2022, Beatrice Quinta, con Se$$o. Segue poi alla nona posizione Achille Lauro – con Che sarà. Decima la regina del Natale, Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You. Undicesima posizione per Bizarrap & Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52. Dodicesimo Jovanotti, con Se lo senti lo sai. Tredicesimo Tananai, con ABISSALE. Quattordicesimo Marracash, con IMPORTANTE. Quindicesimo Irama, insieme alla canzone A L I. Sedicesima posizione per i vincitori di X factor 2022, SANTI FRANCESI, con Non è così male.

Insomma, Ambra Angiolini riesce a classificarsi prima dei competitor uscenti di X factor 2022, concorrenti e vincitori inclusi, con una canzone che conta oltre un decennio di storia della musica e che di fatto consacra la showgirl come l’indiscussa regina del pop anni ’90. Non a caso, nel web, molti tra gli internauti ora condividono le immagine del revival di T’appartengo , che Ambra Angiolini ha regalato ai telespettatori alla finale di X factor 2022, ridando così vita al pop degli anni ‘Novanta.

