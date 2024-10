Torna questa sera – 20 ottobre 2024 – l’appuntamento con una delle serie tv più in voga in questo periodo: Sempre al tuo fianco. Protagonista Ambra Angiolini nei panni di Sara Nobili, perno della protezione civile e che tra nuove sfide, emergenze e questioni personali sta tenendo incollati al teleschermo milioni di spettatori. Ma cosa succederà nei prossimi due episodi? Scopriamolo con le anticipazioni Sempre al tuo fianco per la puntata in onda oggi 20 ottobre 2024.

Sempre al tuo fianco, anticipazioni puntata 22 settembre/ Sara tra due fuochi: la figlia Marina arrestata!

Le anticipazioni Sempre al tuo fianco partono dall’episodio ‘Ferite aperte’; la verità non può più aspettare, Sara scopre della malattia di Renato e tutti i nodi vengono al pettine. Ecco perchè l’uomo si è mostrato sempre più distante nei suoi confronti con l’obiettivo di proteggerla da quella condizione che avrebbe potuto condizionare anche la sua quotidianità. La sincerità ritrovata rafforza però il legame più di prima; nessun risentimento, niente spazio al rancore, anche perchè un nuovo caso e una grave emergenza attirano l’attenzione di entrambi.

Anticipazioni Sempre al tuo fianco, prima puntata 15 settembre 2024/ La ‘nuova vita’ di Sara Nobili…

Le dimissioni di Merlo ‘scuotono’ Sara Nobili… Le anticipazioni di Sempre al tuo fianco, oggi 20 ottobre 2024

Clamorosamente un virus sfugge da un laboratorio e la situazione richiedere il tempestivo intervento della protezione civile al fine di evitare una strage dall’entità difficile da intuire. Nel frattempo, Merlo è sempre più rabbioso per il comportamento di Sara e Renato e arriva così a prendere una decisione decisamente inaspettata: l’uomo rassegna le proprie dimissioni.

Il secondo episodio – stando alle anticipazioni di Sempre al tuo fianco – avrà invece il titolo di ‘Verità tossiche’. La mente di Sara Nobili sarà occupata da importanti riflessioni che riguardano inevitabilmente anche le recenti dimissioni di Merlo. La questione delle navi continua a tenere banco ma sarà proprio nel momento meno atteso che un colpo di scena cambierà il pensiero della protagonista. Ma non è tutto Renato, in un momento di euforia, confesserà finalmente i suoi sentimenti per Sara Nobili.

Francesco Renga/ L'ex moglie Ambra Angiolini spiazza tutti: "Gli dico ancora ti amo"