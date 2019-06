Ambra Angiolini e Max Allegri/ Biglietto romantico in auto: “Mai nessuno come te”

Tutto è pronto per il traguardo dei due anni insieme per Ambra Angiolini e Max Allegri. Le loro prime foto sono arrivate proprio alla fine dell’estate di due anni fa e nessuno avrebbe mai scommesso sul loro rapporto ma adesso non possiamo che ricrederci. Non solo i due sono ancora una coppia ma addirittura sembrano innamorati come due ragazzini alle prime armi nonostante i loro precedenti rapporti e la loro età non proprio adolescenziali. Ambra Angiolini continua a fare dediche speciali al suo compagno e se nei giorni scorsi lo ha fatto sui social dopo i risultati importanti ottenuti con la Juventus, questa volta è Chi a rivelare il suo “regalino” speciale. Il settimanale ha sbirciato nell’auto dell’ex allenatore della Juventus svelando che al suo interno si trova un bigliettino su cui l’attrice ha scritto: “Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino“.

IL ROMANTICO BIGLIETTINO DI AMBRA ANGIOLINI

Il bigliettino si arricchisce poi di un cuoricino in cui dentro sono state disegnate una A e una M proprio le iniziali dei nomi di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Mentre Chi si lanciava in una serie di foto di questo dolce biglietto, la coppia passeggiava insieme dopo la cenetta, lei elegante in pantaloni chiari e top nero, lui casual in jeans e giacca, con tanto di bacio appassionato pronto a suggellare la serata. Per coronare il momento speciale, si scambiano anche un bacio appassionato. I fan in questi mesi hanno sperato in un annuncio ufficiale e in un matrimonio per i due ma, a quanto pare, per quello bisognerà attendere perché i due stanno bene così e hanno intenzione di andare avanti così.

