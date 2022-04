Ambra Angiolini giudice a X Factor 2022?/ “Trattative in fase avanzata”

Per la prossima edizione di X Factor sono previste grosse novità. Tante infatti le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore e parlano di una vera e propria rivoluzione al bancone dei giudici. È di ieri l’annuncio del ritorno di Fedez che, su Instagram ha dichiarato: “Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro. E invece oggi un’idea ce l’ho. Si torna a casa. Oggi è il giorno di un nuovo debutto”.

Il rapper è stato cinque volte giudice del talent, dall’ottava alla 12/a edizione, e si prepara dunque ora a tornare. Ma oltre a questo atteso ritorno, potrebbe esserci anche un volto del tutto nuovo in arrivo: quello di Ambra Angiolini. È Dagospia a dare la notizia della possibilità di vedere quest’anno l’attrice nei panni di giudice e delle trattative in corso tra le due parti.

Ambra Angiolini giudice a X Factor 2022? L’indiscrezione

Il giornalista Giuseppe Candela, con una “Flash!”, ha annunciato la rivoluzione in atto del talent targato Sky. “X Factor revolution, il talent show di Sky cambia per rilanciarsi”, si legge. “Non solo il ritorno di Fedez: in giuria spunta il nome dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini”. Ma a che punto sarebbero le trattative per portarla al bancone della giuria? “In fase avanzata”, fa sapere il giornalista. Non resta, dunque, che attendere la conferma e l’annuncio degli altri due giudici che prenderanno posto nel celebre talent.

