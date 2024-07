Francesco Renga/ L’ex moglie Ambra Angiolini spiazza tutti: “Gli dico ancora ti amo”

Francesco Renga e l’ex moglie Ambra Angiolini ancora uniti nonostante la separazione

La storia d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini ha fatto tanto discutere in passato. Un amore durato ben 11 anni quello tra il cantante e la conduttrice, e finito per motivi ancora sconosciuti. Finito, per modo di dire, dato che i due hanno da poco dichiarato di aver vissuto un amore folle che non proveranno mai più nella vita. “Ci diciamo ancora ‘Ti amo’”, hanno ammesso al Riviera International Film Festival, accendendo le speranze dei fan che li hanno sempre ammirati per la loro complicità.

Ad oggi, entrambi mantengono un rapporto rispettoso e portano avanti entrambe le carriere in modo brillante e questo si riconfermerà anche stasera al Tim Summer Hits in onda su Rai1. Neo 56enne, Francesco Renga compie gli anni oggi 12 luglio, e quale migliore occasione per festeggiare con la sua musica sul palco del Tim Summer Hits? Insieme a tanti artisti, sarà presente per un concerto da favola guidato da Carlo Conti e Andrea Delogu. Quando? Stasera su Rai1 a partire dalle 21.30.

Francesco Renga, dalla storia d’amore con l’ex moglie Ambra Angiolini al tour con Nek

Partito insieme a Enrico Ghedi e Omar Pedrini nella band “Timoria”, Francesco Renga è riuscito a trionfare nel 1987 al famoso festival “Rock Targato Italia”, in cui si è trovato a cantare insieme a Ligabue, ai Litfiba e tanti altri incredibili autori rock. Dal 1998 Francesco Renga è solista e nel 2005 conquista tutti aggiudicandosi la vittoria a Sanremo con il brano “Angelo”, un testo totalmente dedicato alla figlia Jolanda. Nel 2004 sposa la conduttrice Ambra Angiolini, all’apice del successo dopo il 1995, anno in cui debutta con Festivalbar.

In particolare, Francesco Renga ha dato una svolta alla sua carriera con una partnership che nessuno si aspettava: nel 2023 ha pubblicato il suo primo album collaborativo insieme a Nek, un lavoro che contiene canzoni scritte da entrambi e come hanno affermato gli artisti “un viaggio temporale”, dato che i brani vanno a ripescare hits del passato. I due si stanno preparando per il tour 2024, che sarà piuttosto diverso da quello dello scorso anno. Presenteranno poi anche “Dolcevita”, brano scritto insieme: “È un pezzo con un riff accattivante. L’abbiamo tenuto lì apposta, perché potesse rappresentarci in questa estate 2024”. Per quanto riguarda il mood, non ci sono dubbi: i due big della scena italiana suoneranno a suon di rock, per dare giustizia alla loro profonda essenza. Del resto, i fan vogliono proprio questo. Intanto, lo aspettiamo al Tim Summer Hits con uno dei suoi brani più famosi!











