Ambra Angiolini hot in micro bikini/ L’attrice in vacanza al Circeo

Ambra Angiolini incanta il web. Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato una serie di scatti al Circeo, dove si trova grazie a un impegno di lavoro. Ambra ha trascorso gli ultimi giorni tra i set e qualche tuffo nel mar Tirreno. In una foto Ambra appare con i capelli sciolti e un po’ selvaggi, lo sguardo inteso rivolto verso l’obiettivo, mentre sullo sfondo si intravede qualche bottiglia di birra, segno di un aperitivo tra gli scogli. In un secondo scatto la Angiolini mostra il fisico tonico con un micro bikini, che rivela il sensuale segno dell’abbronzatura sul seno della conduttrice. “Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Grazie”, ha scritto Ambra, facendo una lista di diversi nomi tra cui la sua stylist e il make- up artist.

Ambra Angiolini i progetti dopo l’estate

Negli ultimi mesi Ambra Angiolini ha recitato nella serie “Le Fate Ignoranti”, realizzata da Ferzan Özpetek 20 anni dopo l’omonimo film. Al centro della storia saranno di nuovo Antonia e Michele, interpretati nel 2001 da Margherita Buy e Stefano Accorsi: nella serie a ereditare i due ruoli sono Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Rispetto al film, nella serie troviamo la coppia composta da Roberta e Annamaria, interpretate da Anna Ferzetti ed Ambra Angiolini. Nei prossimi mesi Ambra sarà impegnata nei live di X Factor 2022: l’attrice, infatti, è una delle new entry della giuria, composta dal veterana Fedez (dopo uno stop di qualche anno), Dargen D’Amico e Rkomi. La nuova edizione di X Factor andrà in onda su Sky a partire da giovedì 15 settembre, in prima serata, alle 21.15 circa.

