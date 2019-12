Ambra e Massimiliano Allegri/ L’attrice: “Ecco perché mi sono innamorata di lui”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. I due erano insieme al party di Natale alla cantina Ca’ del Bosco in Franciacorta per una delle poche occasioni mondane in cui hanno deciso di farsi vedere. La coppia infatti è molto riservata e non è facile trovarla all’interno degli eventi mondani che propongono le grandi città del nostro paese. In una recente intervista l’attrice, come riporta Il Corriere della Sera nella sua versione online, ha svelato: “Massimiliano Allegri ha una cura speciale nei miei confronti, per i miei figli, per la mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che non rispetti. Mi sono innamorata di lui perché è una persona fuori moda come me”. Parole belle che fanno capire ancora di più come la relazione tra l’ex volto di NonèlaRai e l’ex allenatore della Juventus sia basata su principi sani e reali.

Ambra e Massimiliano Allegri, il tecnico si dedica all’amore poi tornerà in panchina

Non che ce ne fosse bisogno ma negli ultimi mesi la storia tra Ambra e Massimiliano Allegri ha subito l’ennesima impennata. Sarà anche perché il tecnico, dopo l’esonero della Juventus, ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo cinque stagioni molto intense a Torino. Se ora si sta dedicando alla sua storia con la bellissima attrice romana Max ha iniziato già a pensare di tornare a fare il suo lavoro, l’allenatore. Di recente ha infatti dichiarato che da giugno tornerà ad allenare anche se al momento è sconosciuta la destinazione. Si è parlato molto di Inghilterra dove pare il Manchester United abbia fatto più di un pensiero per lui. In Spagna invece c’è la voce Real Madrid che lo avrebbe voluto già nell’estate del 2018. Senza contare la Francia dove si parla di Psg. C’è intanto chi spera che possa tornare addirittura alla Juventus in caso di fallimento totale dell’esperimento Maurizio Sarri.

