Massimiliano Allegri: “Sposo Ambra Angiolini”/ Matrimonio dopo l’addio alla Juventus!

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, matrimonio in vista: dopo due anni insieme, il tecnico livornese e l’attrice sono pronti a convolare a nozze. Una notizia che arriva dopo l’annuncio dell’allenatore di volersi prendere un anno sabbatico dopo l’addio alla Juventus: «Voglio sposare Ambra», questa la confidenza di Max ad alcuni amici riportata dal settimanale Novella 2000. Negli ultimi mesi i due fidanzati si sono regalati dediche d’amore sui social network e non solo, ora sono pronti per il grande passo. Per entrambi non sarà il primo matrimonio: Massimiliano Allegri, dopo aver lasciato il primo amore Erika a due giorni dalle nozze, ha sposato Gloria da cui ha avuto la figlia Valentina, per poi portare avanti una relazione di ben 8 anni con Claudia da cui ha avuto il figlio Giorgio.; Ambra Angiolini, invece, ha alle spalle la separazione con il cantante Francesco Renga. L’amore tra i due è dunque sbocciato e si prevedono fiori d’arancio nei prossimi mesi…

MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI PRESTO SPOSI

Attese conferme ufficiali dalla coppia, ma un primo segnale era arrivato dallo stesso Massimiliano Allegri: recentemente, infatti, l’ex allenatore di Milan e Cagliari ha sottolineato di voler ritrovare la sua vita. La famiglia al centro dei suoi pensieri: «Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 anni anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata». Non ci sono indiscrezioni sulla possibile data e sul resto dei dettagli legati alle nozze, ma ciò che sembra ormai certo è che Max e Ambra sono pronti a dirsi reciprocamente sì: una relazione nata tra lo stupore generale, andata avanti a gonfie vele e destinata a concretizzarsi davanti all’altare.

