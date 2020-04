Ambra e Max Allegri lontani in quarantena/ “Divisi, ma anche questo un modo di amare”

Ambra Angiolini ha raccontato la sua quarantena lontana dal suo Max Allegri. L’attrice e l’allenatore infatti non sono insieme in questo periodo di isolamento forzato per l’emergenza legata al Coronavirus. In una lunga intervista al Corriere della Sera la donna ha specificato: “Io sono a Brescia con i miei due figli, mentre Max è a Livorno con il padre e il figlio più piccolo. Quando scoppiano cose come queste è giusto che gli affetti primi dominino su tutto il resto. Anche questa cosa è un modo per diventare grandi insieme in amore”. Prima dello scoppio della quarantena i due erano vicini alle nozze poi ovviamente rinviate per motivi di forza maggiore. Nonostante questo l’amore non si ferma e prosegue anche se al momento a distanza.

Ambra e Max Allegri lontani in quarantena, il sapore delle piccole cose

Lontani in quarantena Ambra e Max Allegri stanno rivalutando le piccole cose. L’attrice ha voluto svelare al Corriere della Sera: “Mi basterà andare a fare un giro in centro. Sogno le vacanze in via Lamarmora, oppure un luglio stupendo a Orzinuovi. La nuova rontiera è tornare in vacanza nei nostri piccoli comuni, ripopolarli e mettersi sullo sdraio in ciabatte come se fossimo a Formentera”. Le sue frasi dimostrano ancora una volta la grandissima umanità e sensibilità della ragazza che su Instagram ringrazia il noto quotidiano: “Mi auguro ci sia una rinnovata e positiva meraviglia nello stupirsi, riscoprire il gusto delle piccole cose con pazienza e mantenendo i tempi di adesso piuttosto di quelli che spesso frenetici ci governavano prima in maniera inutile”.

Foto, il post di Ambra





