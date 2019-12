Ambra Angiolini offesa durante una diretta Instagram/ “Noiosa? Non è carino…”

Ambra Angiolini, attualmente impegnata a teatro con lo spettacolo “Il Nodo“, scritto da Johanna Adames per la regia di Serena Sinigaglia e che la vede protagonista insieme a Ludovica Modugno, in attesa di salire nuovamente sul palcoscenico, ha ingannato l’attesa facendo una diretta su Instagram per parlare con i followers. L’attrice si è così raccontata svelando le differenza tra il lavoro cinematografico e quello teatrale non nascondendo la sua gioia nel tornare a recitare a teatro dove ha un contatto diretto con il proprio pubblico. L’argomento affrontato alla Angiolini, però, non è piaciuto a tutti. Accanto ai complimenti, infatti, sono spuntati anche commenti poco carini che non sono piaciuti all’attrice che ha deciso di replicare in diretta.

AMBRA ANGIOLINI RISPONDE AGLI HATERS: “DIRE LE COSE CON CALMA E’ UN LUSSO DI POCHI”

Da anni protagonista del mondo dello spettacolo, Ambra Angiolini sa perfettamente di dover incassare anche le critiche. Quelle costruttive ed espresse con educazione sono sempre accettate dall’attrice che, però, non gradisce i commenti negativi scritti con parole offensive. Mentre intratteneva i followers con un monologo sul suo lavoro, la Angiolini ha anche letto alcuni commenti rispondendo a quelli che hanno attirato la sua attenzione. “ Sono noiosa? Mah… non mi sembra carino dire questo ” – ha risposto Ambra che, però, ha continuato lasciando intendere di aver ricevuto anche critiche più pesanti, forse offensive. “ Dire le cose con calma è un lusso di pochi” , ha concluso l’attrice chiudendo poi il collegamento dal suo camerino dove si prepara prima di salire sul palcoscenico e tirare fuori tutto il suo talento artistico.

