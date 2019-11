Ambra Lombardo a Mattino5/ “La foto con Gaetano Arena è stata alterata, Kikò Nalli..”

A Mattino 5 va in scena il caso del momento ovvero quello del presunto triangolo formato da Ambra Lombardo, Kikò Nalli e Gaetano Arena. Le creature di Barbara d’Urso, sbarcano nel salotto di Federica Panicucci e tanto basta per far impazzire gli amanti del gossip, del trash e degli intrecci che da sempre contraddistinguono la contrapposizione tra le due conduttrici Mediaset. La Panicucci fa entrare l’ex gieffina in un bell’abito blu e inizia subito col chiedere come vanno le cose con il suo compagno e lei conferma: “Benissimo, come prima”. La questione poi si fa seria quando la bella maestrina siciliana decide di iniziare da capo raccontando la vicenda che l’ha vista coinvolta: “L’episodio è stato semplice e brevissimo. Ho incontrato Gaetano per discutere di un provino che era stato lui a propormi e io sospetto che si è trascinato dietro il suo amico paparazzo che ci ha scattato delle foto che sono quelle che avete visto dando la parvenza di un bacio che non c’è stato”.

AMBRA LOMBARDO DICE LA SUA VERITA’ SU GAETANO ARENA: “LA FOTO E’ STATA ALTERATA”

Ambra Lombardo ospite a Mattino5 continua a confermare l’idea della finta paparazzata e Sarah Altobello avanza l’ipotesi che la cosa non quadra e che magari anche lei potesse essere complice: “Il video è scomparso, sarei curiosa di vederlo e di pubblicarlo sui social ma non esiste a quanto pare. Penso che Gaetano Arena abbia avuto un ritorno in immagine e io mi sono incastrata per bene, tradita da quello che credevo un amico. Per costruire le cose ci deve essere stata la collusione di tutti, ho parlato con Gaetano ma lui sostiene che il paparazzo fosse lì per lavoro e non lo aveva chiamato lui“. Il racconto va avanti e Ambra Lombardo non solo spiega che secondo lei è stato proprio Gaetano Arena a metterla in trappole (visto che ha provato a fare lo stesso il giorno prima di quelle foto) ma rivela anche di aver fatto vedere ad un fotografo gli scatti pubblicati da Diva e Donna e si dice certa che siano stati ritoccati. Federica Panicucci prende le distanze da quella che sembra un’accusa ben chiara al giornale che le ha pubblicate ma Ambra Lombardo ribadisce: “Probabilmente lo avranno fatto in grafica. Il mento di Gaetano è sovrapposto al mio in modo non naturale e si vede che che non è normale”. Alla fine la maestrina del Grande Fratello conclude: “Ci sentiamo mortificati e traditi da tutto questo. Lui ha voluto spingermi verso questa trappola perché lui aveva già messo insieme la rete di un finto scoop“.





