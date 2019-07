Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ La verità su Temptation Island Vip e lo sfogo social

ambraI più scettici continuano a non credere alla veridicità della storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, eppure i due palesano, giorno dopo giorno, di essere davvero molto innamorati. Da alcuni giorni ormai, circolano sul web diversi rumor su una loro presunta partecipazione a Temptation Island Vip. Ma sarà vero? La risposta a questa domanda è arrivata proprio nelle ultime ore. In un’intervista al blog Isa e Chia, Kikò ha dichiarato “E’ uscita la notizia che ci vorrebbe come partecipanti a Temptation Island Vip, ma volevo smentirla! Non siamo stati contattati da nessuna produzione…” Una chiara smentita quella dell’hairstylist, ex marito di Tina Cipollari che poi motiva: “Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di Temptation Island!”

AMBRA LOMBARDO SBOTTA SU INSTAGRAM

E se Kikò Nalli smentisce la partecipazione a Temptation Island, Ambra Lombardo su Instagram ha postato un lungo messaggio di protesta. “Oggi vi faccio compagnia con una bella foto e una bella espressione di Seneca! A primo acchito non vi sembreranno due cose pertinenti... – scrive l’ex gieffina – ITA FAC MI LUCILI, VINDICA TE TIBI…VINDICA TE TIBI è una delle più belle frasi di Seneca”. Una frase che ha infatti un perché importante per la Lombarso: “Oggi guardo questa foto e, non si perché, ripenso alle volte in cui ho fatto cose che non mi piacevano, in cui sono stata in luoghi in cui non mi sentivo a mio agio o in compagnia di chi non mi apprezzava e mi faceva sentire sbagliata..”. Così conclude con una dedica ‘speciale’: “Dedico questa foto a tutti gli imbecilli che mi hanno fatto sentire meno di ciò che ero e trattato peggio di quel che meritassi!”





