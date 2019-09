AMBRA LOMBARDO ‘FOTO LATO B ATTIRA LIKES’/ I fan: “non ce n’è per nessuna”

Ambra Lombardo, la ex concorrente del Grande Fratello 16, ha salutato l’estate con uno scatto del suo lato b che ha fatto letteralmente impazzire i fan. La fidanzata di Kiko Nalli non si è sottratta alla moda delle star dei social che durante i mesi estivi hanno mostrato ai fan il loro ‘sedere’ e per non essere da meno ha voluto recuperare. “E in mezzo a quelle di tutte…Poteva mancare la mia??? Eehnnò!” ha scritto la Lombardo nella didascalia che accompagna lo scatto del suo ‘sedere’. “Ecco la solita foto lato-B-attira-likes! Ma per fare la differenza vi allego le letture consigliate per settembre o vi linko un curioso articolo sull’estinzione della Talpa dorata somala… Ciao estate e ciao originalità!” dice la professore della GF16 che allega una serie di hashtag #omologazioni #provocazioni #ealtririmedi #summer #style #swim #sea #beach #sunset. I likes sono assicurati vedendo la foto, ma non da meno sono i commenti dei follower che hanno apprezzato lo scatto. “Alla faccia del bicarconato di sodio!” scrive un utente, mentre altri scrivono: “La fai cmq la differenza….semplicemente perché sei ..TU…e perché oltre la bellezza ESTERIORE c’è una testa …e che testa direi…”, “La più bella di tutte…. dimostra 10 anni in meno di quelli che ha…Lei è la Super Miss…non ce n’è per nessuna” e “Bellezza sicula🔝 Noi siciliane senza offesa non abbiamo bisogno d trucchi”.

Ambra Lombardo condoglianze a un fan

Tra i vari commenti che balzano all’occhio c’è anche quello di un follower che scrive: “Ciao ambra sei bellissima peccato che la mia dolce metà che ti seguiva sempre ora non c’è più ,la vita certe volte e tremenda. Auguri per il tuo futuro”. A rispondere personalmente è Ambra Lombardo: “ti faccio le mie condoglianze e ti abbraccio forte”. Non si contano poi i commenti di chi ha apprezzato le forme perfette dell’ex concorrente del Grande Fratello 16: “te farai sempre la differenza Ambra. Oltre alla tua straordinaria bellezza esteriore hai una bellezza interiore unica e rara. Sei una Donna di un’intelligenza immensa, ricca di valori preziosi”. Intanto in questi giorni la Lombardo ha festeggiato il compleanno del suo amato Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, con cui è felicemente fidanzata. “Dentro uno di questi cannoli, ho nascosto un regalo. È un segreto. Lo conosciamo solo io e Kiko. Posso dire che si tratta di un pegno d’amore, un regalo che desiderava tanto ricevere. Un giorno, forse, troveremo insieme il coraggio di parlarne. Per ora, però, rimane il nostro segreto d’amore”, ha dichiarato a DiPiùTv.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli: amore a gonfie vele

Intanto, sempre dalle pagine del settimanale DiPiùTv, Ambra Lombardo ha raccontato che procede tutto alla grande con Kikò Nalli. Da quando sono usciti dalla casa del GF16 la coppia non ha mai avuto un momento di crisi, tralasciando il piccolo episodio dell’intervento al seno che li ha portati a confrontarsi. Non sono mancate le difficoltà, ma Kikò e Ambra sono più innamorati che mai e insieme sono pronti a nuove avventure. Intanto la Lombardo ha raccontato di aver lasciato il lavoro da insegnante per dedicarsi al mondo della televisione e sostenendo i provini per condurre Melaverde.





