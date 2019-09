Ambra Lombardo/ Seno nuovo dopo la rottura con Kikò Nalli ma Karina Cascella…

Ambra Lombardo è di nuovo sulla cresta dell’onda e questa volta non per via del suo presunto addio a Kikò Nalli ma per un’altra decisione importante ovvero quella che la porterà dritta dritta in una clinica per uscirne con un seno tutto nuovo. A lanciare la bomba è Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo pubblicando anche alcune foto che mostrano la maestrina nelle mani del professore Lorenzetti per una visita preliminare. Dopo l’addio al suo flirt post Grande Fratello, Ambra Lombardo si era mostrata di nuovo alla sua vecchia vita con i suoi bambini, a scuola, ma questo non le ha impedito di pensare ad una nuova vita che inizierà proprio da un seno tutto nuovo: “Mi voglio rifare il seno per essere più sexy, sento forte l’esigenza di cambiare il mio fisico. L’intervento mi aiuterà a sentirmi meglio e riprende la mia femminilità”.

KARINA CASCELLA VS AMBRA LOMBARDO: “SOFFRE COSI’ TANTO PER KIKO’ NALLI…”

A quanto pare la notizia ha già stravolto il web e alcuni hanno già detto la loro sulla volontà di Ambra Lombardo di rifarsi il seno. La più agguerrita è proprio Karina Cascella e non per via del seno in sé, visto che anche lei lo ha rifatto, ma per quello che rappresenta la maestrina, ovvero un’arrampicatrice a suo dire: “Sta soffrendo tantissimo per la fine della loro storia. Per lei era un grande amore. Sta soffrendo talmente tanto che ha preso una decisione importante, sentita, ragionata. Vuole farsi i tettoni. Quando uno soffre per amore e tu hai un seno piccolo, lo fanno tutti per guarire. Si rifanno i tettoni. In più con la foto sul giornale, mentre il dottore prende le misure, immagino che stia sponsorizzando questa cosa. Per avere il cambio merce. Furba la maestrina. Brava. Spero che questo tettoni possano aiutarla a sentirsi meglio con se stessa e a dimenticare questo grande, grande, grande amore“. Naturalmente lo sfogo dell’ex opinionista di Uomini e donne non finisce qui visto che compara ancora Ambra a Tina Cipollari e poi continua augurando a Kikò di avere il meglio.

