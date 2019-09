Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati?/ “Quando non so la risposta…”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati? Al momento non c’è una risposta ufficiale anche se la maestrina siciliana ha messo le mani avanti sui social e non solo. Riccardo Signoretti ha pubblicato in anteprima la copertina del prossimo numero in edicola del settimanale Nuovo in cui in copertina ci sono proprio i due e tutto lascia presagire che ci sia maretta in paradiso. In particolare, sembra che all’interno del settimanale sia contenuta un’intervista ad Ambra Lombardo in cui lei stessa avrebbe confermato che Kikò Nalli non le da l’amore che vorrebbe, almeno non quello che lei aveva vestito e sentito nei primi giorni. Alcuni sono pronti a sperare nella coppia pensando solo che si tratti di venire risucchiati dalla routine quando si torna alla vita di tutti i giorni, mentre altri sono pronti a scommettere che sia l’inizio delle trasmissioni televisive a spingere i due a mostrare una presunta crisi sui giornali e sui social.

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI IN CRISI?

Proprio Ambra Lombardo, qualche ora fa, sui social ha postato proprio una delle domande che i fan le hanno fatto a riguardo e lei stessa ha rivelato: ‘Faccio come coi miei alunni, che quando non conoscono la risposta, rispondono con un’altra domanda’, ha detto, facendo intendere di non voler parlare di questo argomento. Ma perché? I due non appaiono insieme da un po’ e l’ultima foto postata da Kikò Nalli sui social insieme ad Ambra Lombardo risale addirittura a fine luglio. Cosa è successo e dove sta la verità? Nell’intervista Ambra Lombardo non rivela molto ma sicuramente in una delle puntate dei programmi di Barbara d’Urso, potrebbe dire qualcosa di più.

