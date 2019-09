Ambra Lombardo si è rifatta il seno/ Intervento e gaffe a Pomeriggio5: “Strafatta!”

E alla fine Ambra Lombardo ha realizzato il suo sogno sottoponendosi all’intervento al seno e affidandosi alle mani del dottor Lorenzetti come lei stessa ha rivelato a Pomeriggio 5. Proprio ieri è andato in onda il collegamento dalla clinica alla trasmissione di Barbara d’Urso da sempre sostenitrice della maestrina dopo la sua partecipazione al suo Grande Fratello. Nei giorni scorsi la stessa Ambra era presente in studio per annunciare il suo intervento al seno e la turbolenza che aveva trascinato a fondo la sua storia con Kikò Nalli. I due hanno poi rivelato di aver risolto la questione ma, al momento, Ambra si è mostrata da sola nel letto della clinica ieri e oggi ha fatto lo stesso andando in giro per i corridori. Alla fine questo riavvicinamento non si nota poi tanto ma mai dire mai visto che poco fa, nelle sue dirette, la gieffina ha rivelato: “Non sono in giro per Milano ma nei corridoi della clinica a Roma”, poi gira la camera e mostra di essere da sola e di avere vicino solo i suoi fan.

AMBRA LOMBARDO, GAFFE E INTERVENTO AL SENO A POMERIGGIO 5

Proprio loro ieri numerosi l’hanno seguita a Pomeriggio 5. Poco prima della diretta la stessa Ambra Lombardo aveva dato loro appuntamento al grido di: “Sembro strafatta” e in effetti le conseguenze non sono mancate visto che poi, proprio durante la diretta, ha voluto salutare tutti citando Cristian Imparato e Guendalina, peccato che la ragazza in studio non fosse quest’ultima ma Mila Suarez che ha subito corretto l’ex collega. La gaffe c’è stata, l’intervento al seno anche (con tanto di collegamento in tv), adesso i fan si attendono una visita di Kikò Nalli, peccato che però oggi l’ex marito di Tina Cipollari sia impegnato ad un evento a Reggio Calabria e non potrà raggiungerla. Questo comprometterà di nuovo il loro rapporto? Clicca qui per vedere il video del momento.

