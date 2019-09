Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati?/ La verità a Pomeriggio 5

Kikò Nalli e Ambra Lombardo stanno ancora insieme o si sono lasciati? Non è ancora chiara la situazione tra l’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa del Grande Fratello 2019 e, dopo tanti rumors, arriva finalmente la verità. a svelarla, tra pochissimo, sarà l’ex marito di Tina Cipollari che, ospite della puntata odierna di Pomeriggio 5, ai microfoni di Barbara D’Urso, racconterà i dettagli di quello che è stato definito dalla stessa Ambra un “momento delicato”. Il presunto addio tra Ambra e Kikò ha riempito le prime pagine dei settimanaliu di gossip spiazzando anche gli amici della coppia. Valentina Vignali, infatti, ospite della stessa Barbara D’Urso ha espresso dubbi sulla fine della storia: “Ho sentito Ambra e li ho visti tre giorni fa… sono venuti insieme e sembrava tutto ok”, confidava pochi giorni fa la Vignali. Le parole della Vignali, poi, sono state confermate dalla stessa Lombardo che ha smentito la rottura da Kikò ammettendo, però, le difficoltà del momento.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono fidanzati o si sono lasciati? Lui svela la verità

“Con un’aria positiva così come lo sono io sempre, e con un sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque: Instagram, web, giornali che riportano tutta una serie di falsità. Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me, noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza”: con queste parole Ambra Lombardo ha smentito di aver lasciato Kikò Nalli che, su Instagram, ha annunciato la propria presenza a Pomeriggio 5, pronto per raccontare tutta la verità sulla storia che, nata nella casa del Grande Fratello, ha fatto sognare tutti. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Milano insieme ad altri ex concorrenti del reality, dunque, Kikò sarà riuscito a riconquistare Ambra? Lo scopriremo tra pochissimo.



