Ameba mangia-cervello/ Bassetti: “Rischio infezione con lavaggi nasali con acqua di rubinetto”

Il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) degli Usa ha lanciato l’allarme in merito alla possibilità di essere infettati dall’Acanthamoeba, conosciuto comunemente come ameba mangia-cervello, attraverso l’acqua del rubinetto di casa propria e, in particolare, usandola per ripetuti e prolungati lavaggi nasali. È, come riportato da Quotidiano.net, quello che è accaduto ad alcuni americani. Il campione di pazienti preso in esame, in particolare, era composto da 7 donne e 3 uomini, tutti immunocompromessi.

I casi si riferiscono al periodo dal 1994 al 2022, ma soltanto uno è antecedente all’ultimo decennio. I pazienti avevano un’età compresa tra 32 e 80 anni. Di questi 5 soffrivano di cancro e 2 erano malati di Aids. Le loro condizioni precarie di salute hanno sicuramente favorito l’infezione, che coinvolge il sistema nervoso centrale e la cornea. Nonostante ciò, 7 di loro sono sopravvissuti. “Un dato inaspettatamente alto considerando il tasso di mortalità dell’infezione da Acanthamoeba”, hanno sottolineato i ricercatori.

Ameba mangia-cervello: Bassetti lancia l’allarme sull’infezione da lavaggi nasali con acqua di rubinetto

Matteo Bassetti con un post su X ha condiviso i risultati ottenuti Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) degli Usa sui casi di Acanthamoeba. “Bisogna evitare di utilizzare acqua del rubinetto per i lavaggi nasali. L’ameba mangia-cervello è una grave infezione che può colpire il cervello. Secondo un report del Cdc ci sarebbe un legame con l’utilizzo di acqua non sterile per i lavaggi nasali”, ha scritto direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova.

“Educare contro l’uso di acqua di rubinetto non bollita per il lavaggio nasale può essere efficace nel prevenire le infezioni invasive da Acanthamoeba, in particolare tra gli immunodepressi”, avevano sottolineato anche gli autori dello studio. Anche perché la prevenzione è la migliore cura possibile per l’infezione, dato che non sono purtroppo disponibili molti farmaci capaci di contrastarla, a differenza che dell’altro ameba mangia-cervello chiamato Naegleria fowleri.











