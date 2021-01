Amedeo e Guenda Goria vs Filippo Nardi/ Nuovo scontro a Domenica Live dopo gli attacchi a Maria Teresa Ruta

Amedeo e Guenda Goria con Filippo Nardi nell’ascensore più famoso di Italia. Su Canale 5, durante Domenica Live, i tre ospiti di Barbara D’Urso si confrontano per mettere fine alle incomprensioni e alle offese che Nardi avrebbe rivolto a Maria Teresa Ruta. Guenda Goria lo aveva già perdonata, a differenza degli autori del Grande Fratello che avevano optato per l’espulsione dal gioco. Guenda Goria, qualche settimana dopo la squalifica di Filippo Nardi, aveva spiegato di aver risolto con il concorrente gieffino, ma i continui e ripetuti attacchi alla madre l’hanno fatta tornare sui propri passi.

Ecco perché Barbara D’Urso vuole andare a fondo, capire i motivi che spingono Nardi ad esprimersi in certi termini nei confronti della Ruta. “Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”, aveva di recente raccontato Guenda Goria a Mattino 5. Ma a quanto pare occorre un nuovo chiarimento.

Amedeo e Guenda Goria vs Filippo Nardi: scontro a Domenica Live

Amedeo e Guenda Goria vs Filippo Nardi a Domenica Live. L’ex gieffina ha altri sassolini da togliersi nei confronti di Filippo Nardi e insieme a suo padre Amedeo Goria lo affronterà per un chiarimento. Il motivo delle incomprensioni riguarda sempre sua madre Maria Teresa Ruta, costantemente attaccata da Nardi anche ora che il concorrente non fa più parte del reality. Guenda Goria, in ogni caso, vorrebbe mantenere un rapporto pacifico ed amichevole con Nardi, nonostante il suo comportamento discutibile. Sui social, in particolar modo, Filippo ha continuato la sua “battaglia” contro la Ruta, scatenando una reazione da parte dei suoi famigliari. Oggi, domenica 17 gennaio, un nuovo scontro nei salotti di Domenica Live e forse l’ennesimo chiarimento, si spera definitivo. Barbara D’Urso riuscirà ad aiutarli?



