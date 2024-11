Come è già accaduto spesso Filippo Nardi sarà di nuovo ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata che andrà in onda oggi 8 novembre 2024 su Rai Uno. Sapete chi è? In passato si è fatto conoscere meglio dal pubblico partecipando a vari reality nei panni di concorrente e approdando in diverse trasmissioni come ospite e opinionista. Nato a Londra il 30 maggio 1969 divenne noto in Italia nel 2001 varcando la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello, faceva parte del cast della seconda edizione del reality. Dopo quella esperienza iniziò a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo, partecipando a trasmissioni come: Chiambretti c’è, Le Iene e altre ancora.

Filippo Nardi in passato ha ricoperto anche il ruolo di conduttore sul piccolo schermo, è stato al timone dell’anteprima del Festivalbar e ha affiancato Claudio Lippi nella finale di Miss Muretto, su MTV per anni ha condotto Loveline. Oltre alla carriera televisiva l’ex gieffino si è dedicato anche al mondo della musica, lavorando come deejay. Nel 2018 è tornato sul piccolo schermo, partecipando alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Nel 2020 è tornato nella casa più spiata d’Italia, come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, a causa di alcune frasi inopportune però è stato squalificato.

Filippo Nardi, l’ex gieffino è davvero un nobile?

Filippo Nardi è sempre stato molto riservato, preferisce tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Non sono infatti molte le informazioni che si conoscono sulla sua vita privata, sappiamo però che in passato è stato legato sentimentalmente a Benedetta Dolfi, dal loro amore è nato il figlio Zachary. I due si sono detti addio nel 2007, in più occasioni però lui ha fatto sapere che sono rimasti in ottimi rapporti. Ad oggi non è noto se il conduttore sia single o se abbia ritrovato l’amore, sui social non pubblica mai scatti che lo ritraggono in compagnia di una presunta fidanzata.

In molti dopo anni continuano a chiedersi se Filippo Nardi sia davvero un nobile, in passato si è parlato spesso della possibilità che appartenesse alla famiglia toscana nobile dei Nardi-Dei. La notizia, però, è stata smentita qualche tempo fa dal Libro d’Oro della Nobiltà Italiana. Dunque, Nardi in realtà non ha un titolo nobiliare.