Amedeo Goria diventerà papà con Vera Miales?/ Maria Teresa Ruta:”Certe cose tienitele per te”

Amedeo Goria a confronto con Vera Miales. Dopo che il giornalista la scorsa puntata aveva visto le immagini del pancino sospetto di Vera, era rimasto perplesso. In molti si sono chiesti se effettivamente Vera Miales sia incinta o meno. Stasera finalmente si conoscerà la verità. Alfonso Signorini aveva chiesto ad Amedeo se era contento di diventare padre. Lui sgranando gli occhi aveva rivelato: “Ho qualche dubbio, perché stavamo attenti”. Manila Nazzaro osservando le foto di Vera ha sentenziato: “Mi sembra incinta di 3 mesi”. Per Amedeo Goria le immagini sono state un fulmine a ciel sereno. Il giornalista ha ribadito: “Non so nulla perché non ho avuto contatti con lei. È da tanto che non lo facciamo, non ci incontriamo. Saranno 35/40 giorni che non ci vediamo”.

Ad avvalorare l’ipotesi della gravidanza della Miales era stata anche Adriana Volpe che a tal proposito aveva ricordato alcune frasi postate sui social dalla compagna di Amedeo Goria: “Lei suoi social ti aveva detto: ‘Ti aspetto con grandi novità’. Più grande di questa?”.

Dopo aver raccontato le sue esperienze sessuali, Amedeo Goria ha dovuto fare i conti con l’ex moglie Maria Teresa Ruta. La Ruta ha voluto puntualizzare: “Sono venuta per puntualizzare due cose. Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perché Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti “hai visto cos’ha fatto il tuo ex marito”.. Se sei diventato ex un motivo ci sarà”.

Maria Teresa Ruta ha poi intimato ad Amedeo Goria di tenersi alcuni particolari per sé: “I nostri figli sono straordinari, quando parli ricorda il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te soprattutto se i ragazzi non le sanno”. Amedeo Goria riuscirà a fare tesoro di questo prezioso consiglio?

