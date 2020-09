Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta/ Gli errori come padre con Guenda

Amedeo Goria è stato il primo e grande amore di Maria Teresa Ruta. La conduttrice sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che vedremo da questa sera, venerdì 18 settembre 2020. Anche se i due si sono divorziati dopo la rottura avvenuta nel ’99, continuano ad avere dei buoni rapporti. Certo non è stato facile per la Ruta riuscire a digerire l’addio, ma poi è riuscita a voltare pagina in via definitiva. “Ho avuto qualche scappatella e lei mi ha sorpreso”, ha detto invece il giornalista tempo fa a La Vita in Diretta, “quindi per il 75% la fine del matrimonio è colpa mia. Lei non pensava forse a niente e forse aveva anche ragione”. Poi ha fatto marcia indietro e visti i tradimenti che hanno costellato il loro matrimonio, ha deciso di assumersi ogni responsabilità al 100%. Goria ha anche ipotizzato che la Ruta lo aveva scelto magari per il suo aspetto fisico: “Forse si è presa il bruttarello pensando che non l’avrebbe mai tradita”. Goria poi non si è voluto sbilanciare sulla possibilità che fra lui e la Ruta ci sia ancora qualcosa. “Chiedetelo a lei”, ha detto, “io sono single. Se sono innamorato di lei? Mi ha dato due figli, mi ha arricchito. Ora la sento poco, vorrei sentirla di più”.

Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta: la sua ammissione

Amedeo Goria ha fatto molti errori nella sua vita, soprattutto come marito e padre. Lo ha ammesso lui stesso, dal tradimento all’ex moglie Maria Teresa Ruta fino alla poca presenza regalata alla figlia Guenda Goria. Entrambe tra l’altro concorrenti del Grande Fratello Vip 5 a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020. “Non so se l’ho perdonato, ma l’ho accolto“, ha detto Guenda poco tempo fa a Vieni da me, “adesso mio padre sta recuperando tutto quello che non ha fatto in passato”. Da quanto ne sappiamo, i rapporti fra padre e figlia sono migliorati tantissimo, anche se Guenda è arrivata a ricordare ad entrambi i genitori di aver sofferto durante la sua infanzia, a causa dell’assenza di entrambi. Anche la Ruta è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo, anche se in momenti diversi. E a sua volta ha parlato del divorzio con Goria: “Gli uomini sono scemi, anche se hanno tutto”, ha detto sull’ex marito, “io non l’ho sopportato ed è andata così. Il tradimento denotava una sua insicurezza. Ci siamo trovati in un momento della nostra vita e ci siamo supportati a vicenda. Ma abbiamo deciso che non avremmo mai discusso per i nostri figli”. A quanto pare il giornalista non prevedeva di sposarsi o di diventare padre. La Ruta però non ha mai dato peso a questa sua visione: “Mi bastava che fosse un uomo buono, semplice”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA