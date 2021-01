Amedeo Goria, incidente in auto/ La figlia Guenda sconvolta lo strapazza e…

Sono foto davvero al limite tra il concitato e il carnavalesco quelle che ha pubblicato Oggi nel suo nuovo numero con protagonisti Amedeo Goria e la figlia Guenda. La sequenza di foto mostra Amedeo Goria alla guida di un auto che ha travolto uno scooter con il proprietario del mezzo pronto a sollevarlo per poi avvicinarsi al finestrino dell’auto del cronista. L’ex marito di Maria Teresa Ruta è rimasto ben saldo al suo posto in auto mentre la figlia è scesa prima per sincerarsi di quanto accaduto e poi per inveire contro il padre reo di non aver visto e di non essere stato attento. Il settimanale Oggi rilancia: “Papà fa il botto, Guenda lo strapazza”. Nell’articolo si legge che i due si trovavano nel quartiere Prati a Roma un pomeriggio nei giorni scorsi e che, facendo manovra, Amedeo Goria avrebbe colpito in pieno uno scooter.

“Il guidatore non si è fatto nulla” – prosegue il settimanale “ma tra i due sono volate parole forti. Poi si è intromessa anche la figlia del giornalista, Guenda. E ha strapazzato per bene il suo papà”. Le foto poi mostrano i due per strada a Roma, subito dopo, senza mascherina, ancora intenti a discutere per quello che è accaduto ma poi lo sguardo di tutti si ferma sul look della figlia di Maria Teresa Ruta che sembra avere un vestito o forse una gonna con una camicia. Lo stile sembra richiamare davvero il carnevale ma visto che i due poi si sono seduti davanti ad un locale sembra che non era di certo un po’ casual perché convinta di rimanere in auto lontana da occhi indiscreti.



