AMEDEO GORIA, PAPÀ GUENDA/ La incontra al GF Vip, poi scappa: “Aveva occhi lucidi”

Amedeo Goria fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ma traspare sin da subito l’emozione nell’essere lì e, soprattutto, di fronte a sua figlia. “Il nostro è un grande amore con tante piccole rimostranze. – esordisce il giornalista – Io forse ero inadeguato al discorso matrimoniale e forse come papà… Io sono fiero di te e a vederti sarebbero fieri anche i tre nonni che non ci sono più.” ammette. Guenda allora si scusa: “Mi dispiace di aver parlato male di te, tu sai quanto ti amo e ti voglio bene. A volte mi fai sentire un po’ indesiderata però a volte vorrei mi dicessi ‘brava’”. Lui ammette i suoi errori poi, però, la saluta frettolosamente e quasi scappa via, gesto che nota anche Signorini dallo studio. E proprio Guenda svela “Era molto emozionato, aveva gli occhi lucidi”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amedeo Goria, sorpresa alla figlia Guenda

Sin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, ha manifestato un malessere che riguarda il rapporto con suo padre. Lui è Amedeo Goria, noto giornalista e conduttore televisivo. Guenda ha lamentato una generale assenza del suo papà e un rapporto non forte come lei desidererebbe. “Mi chiedo sempre se sbaglio. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, ma poi fossì lì tutti i giorni.” si è sfogata la Goria con i compagni nella Casa. Per poi aggiungere: “Tante volte non si rende conto che è mio papà e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi. Mi darebbero una serenità psicologica che non ho. Lui è più un amico, ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze”.

Amedeo Goria incontra sua figlia Guenda al Grande Fratello Vip 2020?

Ciò che chiede Guenda Goria a suo padre Amedeo è semplice: “So che lui è orgoglioso di me ma vorrei che me lo dicesse. Vorrei che facesse il papà. A volte vorrei che si ricordasse che era il mio papà.” Guenda non sa però che questa sera, in diretta su Canale 5 al Grande Fratello Vip, avverrà ciò che desidera: suo padre è dietro la porta rossa, pronto per entrare nella Casa e avere con lei un confronto. Come reagirà Guenda e come, invece, Maria Teresa Ruta?



