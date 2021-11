Amedeo Goria “Sposare Vera Miales? Non ci penso proprio”/ “Troppi scontri”

Amedeo Goria e Vera Miales, una storia che continua ad incuriosire il pubblico di Canale 5. L’abbiamo vissuta nel salotto di Pomeriggio 5, poi anche nella Casa del Grande Fratello Vip dove si è addirittura parlato di possibile gravidanza, poi smentita da Vera. Il doppio ingresso di Vera in Casa, il confronto-scontro con Guenda, la figlia di Amedeo, infine l’eliminazione di lui dal reality. Ma cos’è accaduto alla coppia dopo il Grande Fratello Vip? Vera e Amedeo avranno risolto i loro problemi?

A parlarne è proprio il giornalista nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000, dove solo una settimana fa aveva parlato la Miales. Si è ipotizzato per la coppia un matrimonio, che Vera sarebbe felice di celebrare anche subito, ma a cui Amedeo proprio non è pronto.

Amedeo Goria e Vera Miales, nessun matrimonio in vista: lui spiega perché

Messo di fronte alla domanda diretta, Amedeo Goria ha negato qualsiasi possibilità di nozze con Vera Miales: “Non ci penso neppure… Siamo reduci da troppi scontri”, ha chiarito il giornalista, dicendosi tuttavia addolorato per questo “A Vera voglio molto bene e se in questi giorni abbiamo litigato mi è dispiaciuto”. In merito, invece, allo scontro tra Vera e Guenda, nato dalla questione della presunta gravidanza, Amedeo ha preso le parti della figlia: “Non puoi permetterti di avere un rapporto con me e avere questo diverbio con mia figlia, perché allora io scelgo mia figlia”, ha infatti chiarito. Chiarimenti, questi, che sicuramente susciteranno la replica, sicuramente ben poco contenta, di Vera.

