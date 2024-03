Amedeo Minghi: “Le mie figlie Annesa e Alma? Ecco perché si chiamano così”/ Rivelazione su Rai 1: “Io papà…”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Amedeo Minghi parla del rapporto con le sue figlie: Annesa e Alma. Prima il celebre cantante ha raccontato perché, con sua moglie, hanno scelto due nomi così particolari: “Annesa è un modo sardo di dire Anna, era il nome di un personaggio di Cime Tempestose. Il 26 marzo è nata lei e abbiamo deciso insieme, io e sua madre. Alma invece significa ‘anima’. Abbiamo sempre avuto una predisposizione per il mondo spagnolo, amo il flamenco ma non la corrida, che invece condanno. È un orrore!”

Il merito al suo ruolo di padre, Amedei Minghi ha invece dichiarato: “Non sono un grande papà, perché sono sempre distratto, viaggio, faccio, sono a suonare… È un peccato.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amedeo Minghi sarò oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Il cantante riavvolgerà il nastro dei suoi ricordi, tra carriera e vita privata, quest’ultima caratterizzata da un’intensa storia d’amore con la moglie Elena Paladino. La coppia, sempre piuttosto riservata, si conobbe negli anni ’70 e convolò a nozze nel 1973. Dal loro amore sono nate due figlie, Annesa e Alma. Il loro matrimonio è durato 40 anni ed è terminato con l’improvvisa morte della moglie Elena, avvenuta nel 2014.

Ma che cosa sappiamo delle figlie di Amedeo Minghi? A differenza del cantautore, la cui carriera è nota a tutti, di Annesa e Alma si conoscono davvero poche informazioni, essendo molto più riservate del padre. Tra i pochi dettagli a disposizione, sappiamo che Annesa Minghi lavora nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, come organizzatrice di eventi e wedding planner.

Piuttosto riservate anche sul fronte privato, Annesa e Alma sono comparse in televisione per la prima volta nel 2017. Le figlie di Amedeo Minghi, in quell’occasione, furono ospiti insieme al padre di una puntata di Domenica Live, dove furono intervistate da Barbara D’Urso, raccontando il loro rapporto con la famiglia e ricordando la mamma, Elena Paladino, morta nel 2014.

In un’altra partecipazione televisiva, a Uno Mattina Estate nel settembre 2023, la sola Alma Minghi aveva così parlato della scomparsa della madre e della reazione della famiglia al lutto: “La perdita di mamma è stato un qualcosa che non ci aspettavamo ma abbiamo reagito in maniera forte, noi siamo tosti. Io e mia sorella siamo completamente diverse ma siamo una squadra, siamo state vicine a papà e ci siamo unite”. Anche Amedeo Minghi era intervenuto, soffermandosi sul suo rapporto con le figlie: “Io sono estroso nella musica, nei rapporti sono un po’ più orso”.











