Amedeo Pagani, marito Barbara Alberti/ “Weinstein? Un noto maiale…”

Barbara Alberti si sta facendo subito notare per carisma ed intelligenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. E non è da escludere che nelle prossime settimane Alfonso Signorini, che nei suoi confronti ha fatto intendere di avere un debole particolare, non le regali l’opportunità di una sorpresa: un incontro con il marito Amedeo Pagani. Ma chi è costui? Si tratta di un uomo noto a chi frequenta il mondo dello spettacolo: egli è infatti uno storico sceneggiatore e produttore. Intervistato qualche tempo fa da Il Fatto Quotidiano, a proposito del suo rapporto lavorativo con Barbara Alberti, ha detto: “Se siamo più intelligenti, fortunati o incoscienti? Tutti e tre. Aggiungo: dotati”. In quella stessa occasione, Amedeo Pagani aveva parlato in questo modo della sua storia con la Alberti: “Per anni sono stato sposato con Barbara Alberti. E oggi viviamo insieme”.

AMEDEO PAGANI, MARITO BARBARA ALBERTI

Da produttore cinematografico, Amedeo Pagani ha conosciuto anche Harvey Weinstein, l’ex re di Hollywood finito nei guai per il #metoo. All’epoca dell’intervista, Pagani espresse questo giudizio: “Professionalmente un uomo molto capace, intelligente, veloce e con lui ho pure sbagliato: mi aveva offerto un milione di dollari per le vendite all’estero di un mio film. Ho rifiutato. Che fosse un maiale è storia nota; detto questo trovo discutibile la vicenda montata, con denunce arrivate dopo troppi anni e con modalità non proprio chiare; in questo mondo, e quasi sempre, se una donna non vuole attenzioni non le riceve. Le attrici dovrebbero protestare per i diritti ancora non riconosciuti a partire dalla parità di stipendio rispetto agli uomini. Se hanno mai provato a sedurmi? “

© RIPRODUZIONE RISERVATA