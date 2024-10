Chi è Amel, mamma di Ghali: un passato difficile

Il grande amore della vita di Ghali è sua mamma Amel. La donna è l’unico familiare stretto che è rimasto al celebre cantante, che non ha fratelli o sorelle. Madre e figlio sono legati da un passato doloroso e una vita fatti di molte prove e ostacoli, a partire dalla malattia della mamma di Ghali, arrivata quando la donna aveva 38 anni e il cantante era ancora un bambino. Ghali cresce quasi del tutto soltanto con sua madre: ha infatti solo due anni quando suo padre finisce in prigione.

Ghali choc: "Mia mamma ha di nuovo il cancro"/ "Ho pensato di smettere di fare musica, poi l'operazione…"

Da quel momento Ghali e sua mamma Amel vivono da soli e devono far fronte alla vita senza alcun aiuto. Il cantante vedrà suo padre una volta a settimana. per il resto vivrà insieme alla sua mamma, già da tempo in Italia (Ghali è nato qui), e la donna cercherà di non fargli mancare nulla e, anzi, di far sì che suo figlio non si senta inferiore ai suoi compagni di scuola.

Camilla Venturini, chi è la fidanzata di Ghali?/ Una coppia discreta e riservata lontana dai social

La malattia della mamma di Ghali: il cancro a 38 anni

A 38 anni, Amel, mamma di Ghali, si ammala di cancro e inizia per loro due un percorso molto complicato, fatto di cure e preoccupazioni, seppur, fortunatamente, la malattia è stata presa in tempo. “In casa c’erano solo i muri, il soffitto e il pavimento, nient’altro. – ha raccontato Ghali in un’occasione sul suo profilo Instagram – Dormivamo sui tappeti, mamma era appena guarita, cucinava con i fornelli da campeggio e mettevamo il latte fuori dalla finestra per tenerlo al fresco. L’appartamento era molto piccolo ma c’era tanto spazio e lei non esitava ad ospitare altre persone con il nostro stesso problema”.

PERCHE' GHALI È STATO ESCLUSO DAL CONCERTO DI RADIO ITALIA LIVE?/ Arriva la replica: "Equivoco, mai invitato"

Ghali inizia però a comprendere di avere una grande passione per la musica, amore che sua mamma Amel incoraggerà fin dall’inizio, credendo nelle sue capacità.