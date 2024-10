Ghali mamma, lo sfogo choc su Instagram: “Ha di nuovo il cancro”

È un messaggio toccante e duro quello che Ghali ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore e in cui svela che alla sua amata mamma è stato diagnosticato di nuovo il cancro. Il celebre cantante ha affidato al suo profilo Instagram uno sfogo in cui racconta le ultime drammatiche settimane, fatte di preoccupazione per un’imminente operazione alla quale sua madre ha dovuto sottoporsi per la malattia e i timori e i dubbi che ne sono susseguiti anche sulla sua carriera musicale.

“Mia mamma si doveva operare. Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. – ha esordito Ghali nel suo post, ricordando il dolore di quel momento – Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto. La paura che mia mamma non riuscisse a superare l’operazione era sempre più forte.”

Ghali, la mamma ha superato l’operazione: le parole del cantante

Per Ghali è stato un periodo ricco di domande e dubbi: “Ho pensando più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre. Quei giorni mi sentivo solo.” Eppure proprio sua madre lo ha incoraggiato a non abbandonare la musica, che gli ha donato l’amore di tante persone. Proprio tra una pausa e l’altra dall’ospedale, Ghali ascoltava il suo nuovo brano, che è stato per lui una cura: “Spesso andavo a prendermi una boccata d’aria nel giardino dell’ospedale e quel giorno ero lì. Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su ‘niente panico’. Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano… Quel giorno ho capito di aver scritto una cura, e per questo è la canzone più importante della mia vita.” Per fortuna, l’operazione di sua mamma è andata bene e Ghali ha potuto tirare un respiro di sollievo, anche se la strada per la guarigione non è finita qui.

