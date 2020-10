Amelia Conte, fidanzata Rino Gaetano/ Sogno del matrimonio portato via dall’incidente

Non c’era solo la musica nella vita di Rino Gaetano, ma anche l’amore di Amelia Conte, la donna che gli è sempre rimasta vicino, sostenendolo anche nei momenti più difficili. Un legame importante quello tra il cantautore e Amelia Conte che non era con lui la sera del terribile incidente, avvenuto la notte del 2 giugno 1981 in cui perse la vita il cantautore. Un mese dopo quella tragica notte, se Rino Gaetano non fosse morto, la coppia si sarebbe sposata presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù dove il 4 giugno 1981 furono celebrati i funerali del cantautore. Amelia era una studentessa quando conobbe Rino Gaetano che frequentava la sua cerchia di amici. “Ad un certo punto arrivò uno magro magro, lungo e coi brufoli. Pensai quant’è brutto. Siamo sempre stati molto bene insieme. Avevamo molti amici che ci volevano bene. Avevamo tutto”, ha ricordato Amelia.

AMELIA CONTE, IL RICORDO DELL’INCIDENTE DI RINO GAETANO

La notte in cui Rino Gaetano perse la vita, Amelia Conte fece un brutto sogno che, purtroppo, diventò reale. “Feci uno strano sogno: una macchina, un incidente e una bara. Poi ricevemmo una telefonata e mi dissero che dovevamo vestirci perché Rino aveva avuto incidente. Forse avevo capito o non volevo capire. Poi una mia amica mi prese da parte e me lo disse. Stavamo per sposarci proprio in quel mese”, ha raccontato durante il programma La storia siamo noi. Un legame importante quello che ha unito per anni Rino Gaetano e Amelia, separati solo dal tragico destino del cantautore.



