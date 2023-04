AMERICAN CARNAGE/ Il sorprendente horror con Jenna Ortega

Un horror stravagante, in grado di catturare l’attenzione dello spettatore in maniera originale e attraverso una lettura della politica americana. American Carnage di Diego Hallivis è tra le pellicole di genere più sorprendenti del 2022 e non solo per un cast in stato di grazia, a partire dalla notissima Jenna Ortega. Il film è ora disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan entertainment.

SINOSSI – Dopo che un governatore conservatore ha emesso un ordine esecutivo per arrestare i figli di immigrati privi di documenti, ai giovani detenuti viene offerta l’opportunità di far ritirare le loro accuse facendo volontariato per fornire assistenza agli anziani in una casa di cura tentacolare e inquietante. È così che ha inizio l’incubo per Camila (Jenna Ortega – X: a sexy horror Story, La babysitter – killer queen), JP (Jorge Lendeborg Jr. – Spiderman: No way home, Bumblebee) e altri ragazzi che si ritrovano catapultati in un inferno in cui non tutto è quello che sembra, anzi. Qualcosa sembra infatti tormentare i residenti, al di là del personale dal taser facile e del corrotto supervisore della struttura Eddie (Eric Dane – Euphoria), qualcosa di soprannaturale pronto a manifestarsi con tutta la sua potenza e a fare a pezzi i malcapitati prigionieri.

Diretto da Diego Hallivis e sceneggiato insieme al fratello Julio, American Carnage è un B-movie sanguinoso che parla delle campagne anti-immigrazione della destra americana, portando questa premessa a livelli estremi e sanguinari. La narrazione ha un palpabile tono satirico, ma in realtà ci troviamo di fronte a un’accusa frontale all’attuale panorama politico, una riflessione su come latini e ispanici vengano trattati negli States indipendentemente dalla loro posizione legale. American Carnage è una sorta di derivato di Get Out, più nella struttura e nel ritmo che nei dettagli razziali: la trama è un po’ prevedibile, ma comunque intelligente e divertente. Merita una chance.

