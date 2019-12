AMERICAN HORROR STORY: 1984 / Anticipazioni 19 dicembre: il sacrificio di Mr Jingles

AMERICAN HORROR STORY: 1984, DOVE SIAMO RIMASTI

La Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story: 1984 nella sua prima serata di oggi, giovedì 19 dicembre 2019, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “La donna in bianco“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ramirez (Zach Villa) continua ad uccidere e la folla è sempre più inferocita, tanto che è costretto a darsi alla fuga per evitare il linciaggio. Vera però fermato e picchiato da diverse persone, grazie alla decisione di Richter (John Carroll Lynch) di vendere la notizia sulla sua presenza in città. A fine anni Ottanta, Montana (Billie Lourd) continua a mietere vittime a Camp Redwood, grazie all’aiuto del suo nuovo amante: Xavier (Cody Fern). La ragazza uccide infatti un campeggiatore che si trova in zona in occasione del suo compleanno, accettando che Xavier uccida la sua fidanzata. Intanto, Margaret Booth (Leslie Grossman) è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare un’imprenditrice immobiliare di successo, anche grazie alla compravendita di strutture macabre. Si è anche sposata con Trevor (Matthew Morrison), miracolosamente sopravvissuto e risvegliato dopo il coma. I due però non vanno d’accordo e fingono di essere una coppia perfetta solo per salvare le apparenze, visto che lui la ricatta da anni solo per farsi mantenere.

Alcuni anni prima, Trevor fissa un incontro con Margaret mentre si trova in ospedale e le rivela di conoscere il suo segreto. Le spiega però di non volerla denunciare, ma di volere parte della sua fortuna. La Booth accetta, ma per evitare che testimoni un giorno contro di lei, gli impone di diventare sua marito. Nel presente, Brooke (Emma Roberts) si trova nel braccio della morte, nello stesso istituto in cui è rinchiuso Ramirez. Quest’ultimo cerca di convincerla ad accettare l’offerta di Satana e diventare sua discepola. Nel frattempo, Courtney (Leslie Jordan) informa Margaret che gli affari iniziano ad andare avanti, ma la donna rifiuta di vendere l’attività. Decide invece di ritornare a Camp Redwood, dato il crescendo di omicidi: ha intenzione di creare un evento in grado di attirare molte persone. Diventato papà e marito, Richter vive ormai in Alaska e conduce una vita di rimpianti. Brooke invece viene uccisa con l’iniezione letale e la stessa sera Ramirez evoca il Diavolo per uscire di prigione. Raggiunge subito la casa di Richter e uccide sua moglie, lasciando il figlio in vita. Sapendo che Ramirez ritornerà a Camp Redwood in occasione del Festival organizzato dalla Booth, Richter decide di lasciare il figlio nelle cure della cognata. In quel momento, Donna (Angelica Ross) si introduce nella stanza in cui si trova il corpo di Brooke e le somministra un farmaco per farla riprendere.

ANTICIPAZIONI DEL 19 DICEMBRE 2019

EPISODIO 7, LA DONNA IN BIANCO – Dopo aver superato la soglia dei 100 per gli episodi di AHS, la nuova puntata ci porta indietro fino agli anni Quaranta per seguire un giovane Richter e scoprire qualcosa di più sulla sua vita in famiglia. Mentre si trova con il fratello, il futuro Mr Jingles perde di vista Bobby, che rimane ucciso in un incidente con la barca. La madre però incolpa Richter di esserne responsabile. Quarant’anni più tardi, Richter ritorna al campeggio e scopre che la madre Lavinia, che ha ucciso tempo prima, sta terrorizzando i fantasmi dei consiglieri. La donna gli confessa di aver usato Margaret come suo burattino per farlo soffrire. Ormai consapevole del proprio destino, Richter assisterà alla nuova strage messa in atto da Ramirez e in seguito procederà con il suo piano ed ottenere finalmente la propria vendetta. Intanto, Donna e Brooke incontrano un certo Bruce, che le aiuta a fuggire. L’uomo le convince inoltre a dargli un passaggio e durante la fuga rivelerà di essere in realtà un poliziotto, incaricato di fermarle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA