AMERICAN HORROR STORY: 1984/ Anticipazioni 2 gennaio: chi sopravviverà? (finale)

AMERICAN HORROR STORY: 1984, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 2 gennaio 2020, la Fox trasmetterà l’ultimo episodio di American Horror Story: 1984 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titotlo “La sopravvissuta“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Mentre Brooke (Emma Roberts) e Donna (Angelica Ross) continuano a suggire per raggiungere Camp Redwood, Bruce (Dylan McDermott) riesce a liberarsi e trova l’escursionista lungo la strada. Decide di dargli un passaggio fino al casmpo, dove è diretto a sua volta. La notte precedente, Bruce viene ritrovato da una donna, che aggredisce alle spalle e rinchiude nel bagagliaio solo per rubarle l’auto. Nel presente, disturbato dalle lamentele della donna, decide di fermarsi per ucciderla. Nel frattempo, Margaret (Leslie Grossman) scopre diverse ore dopo la strage che l’intera band è stata assassinata. Il suo assistente è ancora nel pallone, ma la donna gli impone di liberarsi dei corpi e far sparire ogni traccia. Richter (John Carroll Lynch) invece trova Ramirez (Zach Villa) e i due lottano furiosamente, ma vengono interrotti dall’arrivo di Bruce. Quest’ultimo rivela di essere un grande fan del Night Stalker e gli offre il proprio aiuto per trovare Mr Jingles. Intanto, Donna e Brooke scoprono che la giornalista Stacey Phillips (Stefanie Black) ha intuito le loro vere identità.

La ragazza decide di coinvolgerla e le racconta la verità sulla Booth, in cambio del suo aiuto per entrare a Camp Redwood. Mentre Margaret scopre della tresca fra il marito e Montana (Billie Lourd), Ramirez scopre che Mr Jingles è morto poco prima del suo arrivo. Prima che possa accoltellarlo, Margaret spara sulla testa a Richter e assolta Ramirez e Bruce per mettere in atto il suo piano. Donna invece scopre che Brooke ha intenzione di uccidere Stacey per evitare che riveli la verità sulla loro storia, anche se la psicologa non è d’accordo. Al suo risveglio, Richter si ritrova legato ad un alberto e preso di mira da tutti i ragazzi che ha ucciso. Vogliono vendicarsi, ma Mr Jingles chiede di poter essere risparmiato per uccidere Ramirez e salvare il figlio. Prima che Brooke possa uccidere la giornalista, Donna la ferma e la spinge a incanalare tutto nella loro vendetta contro la Booth, ma senza fare del male a qualche innocente. Stacey però viene eliminata da Ramirez e Bruce. Nei boschi, Trevor (Matthew Morrison) rivela a Montana di volersi uccidere per poter stare sempre insieme a lei senza invecchiare, ma la ragazza lo lascia in malo modo pur di salvargli la vita. Dopo essere stato pugnalato più volte e lasciato nel lago, Richter viene aggredito dal fantasma del fratello e si risveglia in un’altra zona del campo, in compagnia di Lavinia (Lily Rabe) e di Bobby (Filip Alexander). I due gli chiedono di rimanere per sempre con loro e di considerare di aver fatto di tutto per riuscire a salvare suo figlio.

AMERICAN HORROR STORY: 1984, ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2020

EPISODIO 9, “LA SOPRAVVISSUTA” – 30 anni dopo gli ultimi eventi, Bobby torna a Camp Redwood in cerca di risposte sul padre, di cui non sa nulla da quando è stato abbandonato. In un incontro con Montana e gli altri, scopre che cosa è accaduto diversi decenni prima, subito dopo la strate della Booth al campo. Nell’89, Margaret spara a Trevor perchè ha cercato di fermare la nuova strage. Brooke però gli permette di ritornare come fantasma, mentre gli educatori deceduti stabiliscono che Ramirez debba essere ucciso ogni volta che riuscirà a risorgere. Nel presente, Bobby trova Donna e scopre che Brooke è ancora viva, ma Margaret cerca di ucciderlo e Richter è costretto a ritornare per salvare il figlio.



