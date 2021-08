AMERICAN SKIN/ La disperazione di un padre per denunciare il razzismo negli Usa

Vincitore del “Filming Italy Award” come miglior film nella sezione Sconfini di Venezia 76, American Skin di Nate Parker è finalmente arrivato in home video, edito in DVD e Blu-Ray. Un toccante film di denuncia dalla forte carica emotiva, ispirato a un fatto di cronaca che sconvolse gli Stati Uniti nel 2014…

SINOSSI DI AMERICAN SKIN – Lincoln Jefferson è un veterano del corpo dei Marines e lavora come custode in un prestigioso liceo della California: un lavoro che si è trovato per garantire l’iscrizione alla scuola del figlio quattordicenne, KJ. Una notte, Lincoln e KJ vengono fermati dalla polizia e l’alterco che ne scaturisce culmina nel ferimento fatale del ragazzo disarmato. Fiducioso che la giustizia farà il suo corso e garantirà un regolare processo, Lincoln è sgomento quando apprende che l’agente responsabile di avere premuto il grilletto rimarrà impunito e tornerà regolarmente in servizio senza essere rinviato a giudizio. Il protagonista prende disperatamente in mano la situazione e si trova coinvolto in una serie di eventi che spera renderanno giustizia al figlio.

Già regista dell’acclamato The Birth Of A Nation, Nate Parker con American Skin compie un passo in avanti, denunciando le disuguaglianze sociali e razziali radicate nella società americana. Un film che arriva nel pieno delle proteste della comunità afroamericana per le violenze della polizia nei confronti delle persone di colore, il dramma di George Floyd è solo uno dei tantissimi esempi purtroppo a disposizione.

Attraverso American Skin, Nate Parker accende i riflettori sul razzismo sistemico, realizzando un film che diventa testimonianza, sofferenza, esempio. Il cinema diventa mezzo, uno strumento di comprensione del mondo. Non mancano i difetti, in particolare in fase di sceneggiatura, ma l’opera merita grande attenzione per il messaggio che vuole trasmettere. Non è un caso che Spike Lee, amico e “guida” di Parker, abbia supportato il lungometraggio con grande audacia…

American Skin di Nate Parker è disponibile in formato DVD e Blu-ray grazie a Eagle Pictures.

