Per essere perfetti si può arrivare anche a “rifarsi” il sorriso: lo dimostra American smile, il fenomeno su cui Le Iene accendono i riflettori oggi con un servizio di Wad Caporosso. Sta spopolando, infatti, un trattamento di estetica dentale che abbellisce il sorriso e lo rende armonioso. Non si tratta solo di avere denti bianchi, perché l’American Smile è caratterizzato anche da una forma dei denti precisa, infatti hanno tutti la stessa lunghezza, soprattutto i canini, che invece per natura hanno una forma appuntita.

Ma applicando le faccette dentali per ricreare l’American smile, la forma viene arrotondata e quindi i denti appaiono uniformi. I personaggi famosi che hanno alimentato questo fenomeno sono tantissimi: Nicholas Cage, George Clooney, Ben Affleck sono alcuni dei divi citati da Le Iene nelle anticipazioni del nuovo servizio. Il fenomeno si è diffuso al punto tale che non sono solo le star a farsi il sorriso, ma anche influencer e ora sono tantissimi i ragazzi disposti a sottoporsi alla stessa procedura.

LA STORIA DELL’AMERICAN SMILE

Dietro l’American smile ci sono le faccette dentali, degli involucri sottili che sono stati messi a punto per la prima volta nel 1928 dal dentista americano Charles Pincus, che abbellì i sorrisi dei divi. Non a caso si parla anche di Hollywood smile, infatti è lì che sono nate le faccette dentali.

Pare che le star James Dean e Marilyn Monroe sarebbero state le prime a optare per quelle permanenti, non quelle temporanee che si usavano per le riprese cinematografiche. Inizialmente erano di plastica, mentre ora sono realizzate in ceramica di alta qualità ed è difficile distinguerle dai denti naturali.

AMERICAN SMILE TRA GLI INFLUENCER ITALIANI

Tra le influencer intervistate da Le Iene ci sono Gaia Bianchi e Sofia Crisafulli, che hanno deciso di sottoporsi a questo trattamento di chirurgia estetica per sistemare il proprio sorriso con le faccette. In attesa di scoprire cosa hanno dichiarato ai microfoni del programma di Italia 1, ci sono le parole di Francesco Chiofalo, che in un commento al post di anticipazione ha fornito la sua testimonianza, visto che è stato uno dei primi in Italia.

“Quando le feci all’epoca me ne dissero di tutti i colori appunto perché sono stato uno dei primi… adesso invece ce le hanno tutti ed è tutto ok… non c’è più nessun problema… succederà così anche per l’intervento di ‘cambio colore agli occhi’… chissà… l’unica cosa che è certa però che questo è il paese del ‘vorrei ma non posso’… e dove l’ipocrisia sugli interventi estetici è altissimo… tutti a demonizzarli… quando il 90% della gente che offende queste tecniche dí alterazione corpore ed estetista sono proprio le prime che se potessero averne l’opportunità lo farebbero subito“, ha commentato Chiofalo.