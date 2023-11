Gaia Bianchi, chi è l’influencer da più di 3 milioni di follower/ “Guadagno più di un chirurgo”: web diviso

Chi è Gaia Bianchi: influencer e tiktoker che ha diviso il web

Per le sue dichiarazioni divisive è salita alla ribalta ed all’attenzione dei media, ma ciò in un certo senso contribuirà anche ad aumentare il numero già ben nutrito di follower sia su Instagram che soprattutto su Tik Tok. Si tratta della giovanissima influencer Gaia Bianchi, chi è? Classe 2004, la 19enne di Novate Milanese ha iniziato ad approcciarsi al mondo dei social da giovanissima, a soli 14 anni, e contenuto dopo contenuto, anno dopo anno adesso sulla piattaforma cinese adesso vanta ben 3,3 milioni di follower che le permettono di guadagnare, stando a quanto ha dichiarato lei stessa, più di quanto guadagna un chirurgo esperto.

Gaia Bianchi è una giovane influencer con il mito di Chiara Ferragni. Per inseguire il sogno di diventare come la moglie di Fedez ha lasciato la scuola per dedicarsi a tempo pieno ai social. Di recente ha dichiarato in un’intervista a Messagero Veneto di guadagnare più di un chirurgo esperto in una clinica di lusso quindi, facendosi bene i conti, se secondo il Indeed un chirurgo riesce a guadagnare circa 200.000 euro lordi il guadagno di Gaia Bianchi è sicuramente molto elevato.

Gaia Bianchi, chi è la tiktoker e influencer idolo dei giovanissimi

Considerando quanto gaudagna viene quindi da chiedersi, come ha fatto anche il FattoQuatidiano Magazine, cosa pubblichi di così eccezionale Gaia Bianchi, idolo dei giovanissimi sui social. Spulciando i suoi profili si nota che su Instagram posta foto e selfie delle sue giornate, per esempio gite in barca, e delle sue vacanze a Dubai o Miami. Su Tik Tok, invece, si diletta, come molti altri, nella moda del momento del lip-sync ciò doppiare con il labbiale le canzoni di sottofondo.

Insomma, visti i contenuti sui suoi profili, le dichiarazioni di Gaia Bianchi sui suoi guadagni hanno fatto storcere il naso ha molti utenti sul web. Eppure la 19enne per i giovanissimi è un vero e proprio idolo. In molti infatti la seguono e commentano con frasi come: “Sei il Top” e tanti altri elogi e complimenti. Riguardo, invece, i suoi contenuti diversi da selfie e foto non sfuggono alcune frasi e frecciate ad altre coetanee: “Un bacio a quella povera che si prende tutti gli scarti miei e delle mie amiche.” Mentre spesso è al centro di gossip e pettegolezzi per dei presunti flirt con altri tiktoker o influencer.

