“Ami l’uomo sbagliato” cinese segregata in casa dal papà/ Il fidanzato era pachistano

Una ragazza residente nel mantovano è stata segregata in casa dal padre per 15 giorni, in quanto “colpevole” di essersi innamorata di un uomo pachistano. L’episodio è riportato da numerosi quotidiani online in queste ore, fra cui Prima Mantova, ed ha come protagonista una famiglia cinese che ha appunto deciso di segregare la propria figlia per un motivo assurdo. Questa, fortunatamente, è riuscita ad avvisare i carabinieri della compagnia locale chiedendo aiuto “Aiuto, mi tengono prigioniera in casa, liberatemi”, dopo di che i militari dell’arma sono intervenuti ed hanno denunciato tre persone.

L’episodio si è verificato di preciso lo scorso 3 settembre, presso il comune di Castiglione, nel mantovano (Lombardia). La chiamata ai carabinieri è stata di una ragazza la cui voce viene descritta come ‘lieve, spaventata, quasi piangente’, spiega Prima Mantova, che poi aggiunge il contenuto della telefonata: “sono quindici giorni che mi tengono chiusa in casa, venite ad aiutarmi”. Il militare ha immediatamente messo in atto tutti i protocolli necessari per gestire questo tipo di emergenze, dopo di che una pattuglia si è recata presso la famiglia segnalata, trovando però la porta chiusa a chiave.

RAGAZZA CINESE SEGREGATA IN CASA DAL PADRE: SEQUESTRATO IL TELEFONO E I DOCUMENTI

Una volta che sono riusciti ad entrare i carabinieri hanno rinvenuto una giovane donna cinese, spaventate e tremante, con gli occhi pieni di lacrime: appena ha visto i militari gli è andata subito contro con le braccia allungate, chiedendogli di portarla via. Una volta portata in caserma la ventenne ha spiegato quanto accadutole, svelando che erano quindici giorni che la stessa era stata sequestrata in casa dal padre dopo aver riferito l’intenzione di avere una relazione sentimentale con un pachistano.

Il papà non ha voluto sentire ragioni e l’ha rinchiusa in camera, distruggendole anche il cellulare e sottraendole i documenti di identità, senza voler sentire alcuna ragione. La vicenda si è fortunatamente conclusa con il lieto fine grazie al lanciato all’allarme e all’intervento delle autorità. Il padre è stato arrestato.

