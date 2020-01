Amici 19/ Anticipazioni 16 gennaio: Jacopo Ottonello in lacrime! Anna Pettinelli…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO

Amici 19 torna in onda tra poco con una nuova puntata su Real Time e poi farà lo stesso su Canale5 intorno alle 16.20 per la gioia dei fan ma non per i seguaci di Jacopo Ottonello che oggi lo vedranno in lacrime. Il giovane cantante sembra aver un blocco e da quando è entrato nella scuola, almeno a detta dei suoi insegnanti, non ha fatto altro che cullarsi sul suo talento senza andare avanti e crescere. Questo glielo ha fatto notare Anna Pettinelli che anche oggi lo raggiungerà per spingerlo a reagire e non buttare via l’enorme talento che ha dimostrato di avere. Sembra che questo faccia a faccia che farà sognare i fan segnerà nel profondo Ottonello che si lascerà andare anche ad un pianto liberatorio. Quale sarà la sua reazione dopo quest’ennesima spinta ad andare avanti? Si metterà finalmente in gioco per tenere stretto il suo banco a poche settimane dal serale?

TIMOR STEFFENS TORNA IN SALA CON…

Dall’altro lato, ad Amici 19, ci sarà anche spazio per i ballerini e, in particolare, per Timor Steffens che tornerà in sala dopo la decisione presa la scorsa settimana sui ballerini che lo rappresenteranno al serale. In particolare, dopo le discussioni con Federico dei giorni scorsi, quest’ultimo si ritroverà con il professore e con il suo nuovo compagno di “categoria” ovvero Ayoub che è riuscito a spuntarla su Vincenzo proprio la scorsa settimana. I tre inizieranno a lavorare insieme mettendo su le nuove coreografie che presenteranno al prossimo pomeridiano che, però, è stato già registrato ieri pomeriggio negli studi romani di Amici 19. Uno dei due alla fine dovrà cedere il posto all’altro quando l’imbuto si stringerà?

