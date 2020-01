Amici 19/ Anticipazioni 9 gennaio: Anna Pettinelli convoca i cantanti, dopo Giorgia..

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO

Amici 19 torna in onda oggi dopo la sconvolgente puntata di ieri in cui una ballerina ne ha fatto le spese. La decisione di Timor Steffens non ha dato scampo a Giulia costretta ad uscire e lasciare la scuola dopo quasi due mesi insieme ai suoi compagni proprio per colpa del coreografo. Il maestro di ballo ha convocato i ragazzi dicendo loro che ci sono due livelli di danza nella scuola e che per arrivare al serale bisogna essere tutti allo stesso ed è per questo che alcuni di loro saranno esaminati e messi alla graticola proprio come è successo a Giulia che ieri pomeriggio ha lasciato la scuola tra le lacrime dei compagni. La richiesta di eliminazione avanzata da Steffens è stata avallata dalla Celentano e dalla Peparini che adesso è alla ricerca di qualcuno che possa rappresentare la sua danza ed ha aperto i casting che si terranno a Roma il prossimo 18 gennaio.

AMICI 19, ELIMINATO UNO DEI CANTANTI OGGI?

Altra storia la puntata di oggi di Amici 19 che si concentrerà sui cantanti. Le anticipazioni rivelano che sarà proprio Anna Pettinelli a richiamare in aula i cantanti per fare un discorso che sarà molto simile a quello fatto da Timor Steffens, anche uno di loro dovrà lasciare la scuola? In queste settimane i cantanti sono stati chiamati a prove ed esami ed essendo in quantità maggiore rispetto ai ballerini c’è davvero il rischio che uno di loro oggi pomeriggio possa lasciare Amici 19 senza arrivare alla registrazione di domani pomeriggio e, quindi, alla puntata di sabato. A chi toccherà subire la stessa sorte di Giulia?

